Landkreis Günzburg

vor 56 Min.

Nicht allein die Preissteigerungen bewegen die Landwirte im Landkreis

Plus Der Fächenverbrauch, die steigende Zahl der Vorgaben, die Regionalität: Mit diesen Themen beschäftigt sich der Bayerische Bauernverband im Landkreis Günzburg.

Von Peter Wieser

Preissteigerungen und extreme Preisschwankungen machen in der Landwirtschaft derzeit vieles noch schwerer kalkulierbar, und es herrscht Unsicherheit, sei es im Einkauf von Dünger oder Diesel oder in der Vermarktung der Produkte. Der Bayerische Bauernverband (BBV) vertritt die Interessen der bäuerlichen Familien und sieht sich als Berater für Land- und Forstwirtschaft sowie für den ländlichen Raum. Wie sieht die Zukunft aus, was sind die Visionen und wie zeigt sich das im Landkreis Günzburg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

