Schüler bekommen beim Tag der Ausbildung viele Berufseinblicke

Plus Beim ersten Tag der Ausbildung im Kreis Günzburg bekommen Schülerinnen und Schüler Eindrücke in mehrere Berufe. Einige möchten schnuppern, andere haben schon Pläne.

"Was machen Sie denn hier?", fragt der Polizist den Mann, der über das Gelände spaziert. "Ich schaue mich um", antwortet dieser. Der Polizist klärt ihn auf, dass er das Polizeigelände nicht betreten dürfe und seinen Ausweis zeigen solle. Doch diesen hat der Mann nicht dabei. Er will sich wehren, doch der Polizist nimmt ihn vorläufig fest, legt ihm Handschellen um. Der Mann wehrt sich, versteht nicht, warum er nicht über das Gelände laufen darf, wo jetzt doch viele Menschen um ihn herumstehen. Dann kommt der Mann frei und die Umstehenden klatschen.