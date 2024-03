Maria Vesperbild

Zur Einführung des Wallfahrtsdirektors gibt es "Vesperbilder Wetterglück"

Plus Michael Menzinger erhält von Bischof Bertram Meier die Ernennungsurkunde überreicht. Welche weiteren Höhepunkte es in Maria Vesperbild gibt.

Von Peter Bauer

Das Maria Vesperbilder "Wetterglück" ist geradezu legendär. An einem wechselhaften Wochenende blieb es zur offiziellen Amtseinführung des neuen Wallfahrtsdirektors Michael Menzinger trocken. So kamen nach dem Gottesdienst insgesamt rund 400 Gäste zusammen, um diesen für den bekannten Wallfahrtsort besonderen Moment zu erleben. Zuvor hatte der Augsburger Bischof Bertram Meier Menzinger im Gottesdienst die offizielle Ernennungsurkunde überreicht. Der 50-jährige Menzinger ist in diesem Amt Nachfolger von Erwin Reichart.

Reichart wurde Ende Januar 70 Jahre alt und gab mit Blick darauf sein Amt ab. Der gebürtige Allgäuer war am Sonntag nach Maria Vesperbild gekommen, um den Gottesdienst zur Einführung von Menzinger mitzugestalten. Das Pontifikalamt wurde von Bischof Bertram Meier zelebriert. Meier würdigte in seiner Predigt Maria Vesperbild als einen Ort, der "weit über die Stauden hinaus strahlt". Hier hätten viele Menschen das wohltuende Gefühl, dem "Himmel ein Stück näher zu sein". Die Wallfahrtskirche wurde in den vergangenen Jahren bekanntlich umfassend renoviert. Meier dankte in diesem Zusammenhang Monsignore Erwin Reichart für seinen Einsatz.

