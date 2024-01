Junger Autofahrer fährt gegen Verkehrszeichen

Glätte war die Ursache für einen frühmorgendlichen Unfall an einem Kreisverkehr zwischen Edelstetten und Münsterhausen.

Trotz der schwierigen Verkehrsverhältnisse am Mittwoch ist es im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach nur zu einem Verkehrsunfall gekommen, der mit den winterlichen Straßenbedingungen zu tun hatte. Morgens gegen 5.40 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Edelstetten in Richtung Münsterhausen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Staatsstraße 2025 kam er beim Bremsvorgang ins Rutschen und sein Wagen kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf der Mittelinsel. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)