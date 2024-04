Kompostbrand löst Feuerwehreinsatz in Thannhausen aus

In einem Kompost in Thannhausen brannten Dinge, die dort nicht hineingehören. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Am Sonntagabend meldete ein Zeuge, dass es im Bereich der Schrebergärten von Münsterhausen zu einer Rauchentwicklung kommen würde. Eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach und die Feuerwehr Münsterhausen konnten vor Ort einen qualmenden Komposthaufen feststellen. Nachdem dieser durch die Feuerwehr abgelöscht wurde, konnten im Kompost unter anderem Plastiktüten, Spielzeug und andere Gegenstände aufgefunden werden, die nicht auf den Kompost gehören. Gegen den Besitzer des Komposts wird nun wegen Verstößen gegen das Verhüten von Bränden und das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)