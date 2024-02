Münsterhausen

vor 1 Min.

Nach "Immer wieder sonntags": Zwei Brüder verfolgen weiter ihren Traum

Plus Das Gesangsduo Hannes und Hendrik Haider aus Münsterhausen hat 2021 in der ARD-Show von Stefan Mross begeistert. Welche Ziele die beiden Teenager haben.

Von Tanja Hille Artikel anhören Shape

Manche kennen die zwei Brüder Hannes und Hendrik Haider aus Münsterhausen vielleicht noch aus der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross. Dort hatten die beiden einen Gastauftritt, durften im Europapark Rust live vor Publikum auftreten und singen. Hannes hatte sich im Frühjahr 2021 für einen Auftritt in der Sendung beworben und prompt eine Zusage für sich und seinen Bruder Hendrik ergattert. Seit dieser Zeit ist beim musikalischen Duo viel passiert.

Nach Auftritt bei Stefan Mross: Bei Jugend musiziert abgeräumt

Sie nahmen 2022 beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Ingolstadt teil und holten sich den ersten Platz in ihrer Altersgruppe in der Kategorie Vokalduo. Sie qualifizierten sich dadurch für den Bundeswettbewerb in Oldenburg und erzielten dort den dritten Platz. Hannes ist jetzt zwölf und sein Bruder Hendrik 15 Jahre alt. Die beiden lieben es, nicht nur zu singen, sondern können auch verschiedenste Musikinstrumente spielen: Hannes Trompete sowie Akustik- und E-Gitarre; Hendrik spielt Orgel, Klavier und Schlagzeug. Hannes´ Lieblingsinstrument ist jedoch die Trompete. So hat er im Januar dieses Jahres am 61. Regionalwettbewerb wieder bei „Jugend musiziert“, jedoch dieses Mal in der Kategorie Trompete/Flügelhorn Altersgruppe III, in Neu-Ulm teilgenommen. Er gewann dort mit 21 Punkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen