Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer in Neuburg

Betrunken beim Autofahren erwischt hat die Polizei in der Nacht auf Samstag einen Mann in Neuburg. Er erhielt eine Anzeige dafür.

Kurz nach Mitternacht am Samstag hat eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach einen 39-jährigen Fahrzeugführer in Neuburg an der Kammel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten eine Alkoholfahne. Ein durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille, so die Polizei in ihrem Bericht. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)