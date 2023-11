Fahrerflucht nach Unfall: 17-Jährige stürzt von Roller

Eine junge Rollerfahrerin wird in Neuburg von einem Auto zu knapp überholt. Die 17-Jährige stürzt dadurch mit ihrem Roller, die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat in Krumbach einen Unfall verursacht. Eine 17-Jährige fuhr laut Polizeibericht mit ihrem Roller am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Krumbacher Straße in südliche Richtung. Noch in Neuburg überholte sie ein dunkler Audi. Dieser fuhr jedoch so knapp an ihr vorbei, dass sie nach rechts ausweichen musste. Die 17-Jährige fuhr dabei mit ihrem Roller an den Randstreifen und stürzte. Statt anzuhalten und nach der 17-Jährigen zu schauen, fuhr der dunkle Audi einfach weiter.

Die Rollerfahrerin verletzte sich bei dem Sturz nur leicht, am Roller entstand ein Schaden von circa 350 Euro. Die Polizei Krumbach sucht nun nach der Fahrerin oder dem Fahrer des Audis. Zeugen, die den Unfall beobachteten, können sich unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)