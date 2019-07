vor 18 Min.

Bei Rot-Weiß sind die Senioren top

Krumbacher Herren 40 können auf Meistertitel hoffen

Besser könnte es nicht laufen bei den Senioren des TC Rot-Weiß Krumbach. Den Herren 40 gelang in der Bezirksliga ein ungefährdeter 8:1-Erfolg über Schwangau (Punkte durch Uwe Lübeck, Marcus Morhard, Wolfgang Johannes, Gerd Konrad und Joachim Jakob sowie die Doppel Martin Knöpfle/Lübeck, Morhard/Konrad und Johannes/Jakob). Damit fahren sie am kommenden Wochenende mit breiter Brust nach Sonthofen zum Spitzenspiel in der Bezirksliga, wo ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft möglich ist.

Keine Blöße gaben sich auch die Herren 60 in der Bezirksliga. Nach einem 7:2-Sieg über Schießgraben Augsburg empfangen diese am kommenden Samstag um 13 Uhr ihren ärgsten Verfolger TC Nesselwang auf heimischer Anlage. Die Zähler gegen Augsburg ergatterten Ernst Oettle, Karl-Heinz Striegel, Hans-Peter Ziegler und Klaus Nuscheler sowie die Doppel Oettle/Nuscheler, Striegel/Ziegler und Peter Schmid/Albert Kaiser.

Schwer haben es dagegen die Damen. Im Bezirksligaduell mit dem TC Wemding mussten sie eine knappe Niederlage hinnehmen. Lisa Striegel, Claudia Baur und Judith Striegel sorgten zunächst für einen ausgeglichenen Stand nach den Einzeln. Der Doppelerfolg von Sabine Walker/L. Striegel genügte letztlich aber nicht, um wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. So verharren die noch sieglosen Krumbacherinnen am Tabellenende.

Eine deutliche Niederlage mussten die Herren in der Bezirksklasse 1 einstecken. Beim Gastspiel der ersatzgeschwächten Mannschaft beim TSV Pfuhl konnte nur Topspieler Nicolas Mauerhoff sein Einzel gegen den Österreicher Thomas Grün (6:4, 6:4) gewinnen, so aber nicht verhindern, dass die 2:7-Niederlage bereits vor den Doppeln besiegelt war. Rot-Weiß bleibt trotz der Pleite aber im Tabellenmittelfeld auf Position fünf. (zg)

