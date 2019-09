vor 21 Min.

Nummer eins in Bayern

Luna Brüller siegt in Burgau

Das Thannhauser Tischtennis-Talent Luna Brüller ist unter den Schülerinnen A die Nummer eins in Bayern. In Burgau gewann sie nun das Top-14-Turnier des Bayerischen Tischtennis-Verbands (BTTV). Für sie war es sozusagen ein Heimsieg, denn Turnier-Gastgeber war die TSG Thannhausen. Ebenfalls in dieser Altersklasse am Start war Brüllers Vereinsfreundin Chiara Haser.

Brüller erwischte einen durchwachsenen ersten Tag, kämpfte sich aber nach einer überraschenden Niederlage durch und kam mit 6:1 Spielen in die Nacht. Der Einsatz sollte nicht umsonst sein, denn am zweiten Tag folgten sechs weitere Siege und mit 12:1 Spielen der verdiente Turniergewinn. Die Mitfavoritinnen Lea-Marie Schultz und insbesondere Sophia Zahradnik konnte sie nicht nur bezwingen, sondern gab in diesen beiden Duellen keinen Satz ab. Für das Top 48 des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) war Brüller bereits vorab qualifiziert gewesen.

Die neue TSG-Spielerin Chiara Haser schaffte mit Platz acht die direkte Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft. Haser spielte einen starken ersten Tag und zeigte nach zwei bitteren Niederlagen im Entscheidungssatz Moral. Platz acht holte sie sich durch einen Sieg nach 0:2-Satzrückstand. (zg)

