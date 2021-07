Aufstieg: Die Routiniers lassen Rot-Weiß jubeln

Was die Herren 40 aus Krumbach in dieser Runde der Bezirksklasse 1 so stark macht

Sechs Spiele, sechs Siege: Die Tennis-Herren 40 des TC Rot-Weiß Krumbach dürfen nach dem überzeugenden 6:3-Erfolg über den Titelkonkurrenten SSV Wildpoldsried verdientermaßen den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Auf dem letzten Wegstück zum Titelgewinn in der Bezirksklasse 1 waren Benjamin Schmid, Martin Knöpfle, Uwe Lübeck, Gerd Konrad, Florian Kirschenhofer und Alexander Donderer im Einsatz.

Sie lieferten einmal mehr in dieser Saison den Beweis für die Krumbacher Doppelstärke: Alle drei konnten sie für sich entscheiden; die Einzel hatten unentschieden 3:3 geendet. Dort punkteten Schmid, Knöpfle und Lübeck. Was den Titelgewinn besonders ziert: Die 40er schließen ihre Saison in der Bezirksklasse 1 mit weißer Weste ab.

Grund zum Feiern gibt es auch bei den Herren 50: Erst auf der Zielgeraden hatten sie den Klassenerhalt in der äußerst ausgeglichenen Bezirksklasse 2 sichergestellt, nun gelang ihnen dank eines furiosen Saisonfinales sogar noch der Sprung auf Platz zwei. In der Aufstellung Markus Steinhart, Heiko Rogg, Harald Specker, Stefan Zimmermann, Wolfgang Faist und Marcus Härtle gewannen die 50er alle Einzel gegen den TC Kaufbeuren. Die Doppel wurden aufgeteilt, sodass am Ende ein 8:1 zu Buche stand.

Ebenfalls auf Rang zwei befinden sich die Herren 60 in der Bezirksliga. Das souveräne 7:2 gegen den SV Münsterhausen festigte diese Position. Dabei errangen Ernst Oettle, Karl-Heinz Striegel, Hans-Peter Ziegler, Peter Schmid und Albert Kaiser deutliche Zwei-Satz-Siege. Nur Hans-Dieter Kaiser musste sich sehr knapp geschlagen geben (6:4, 1:6, 8:10). Die Doppel wurden anschließend aufgeteilt.

Am kommenden Sonntag, 1. August, können die 60er mit einem Sieg gegen Spitzenreiter TV Memmingen Platz eins erobern. Spielbeginn in Krumbach ist um 13 Uhr.

Großen Kampf und Nervenstärke gezeigt haben unterdessen die Frauen des TC Rot-Weiß. Auf heimischer Anlage durften sie den lange ersehnten ersten Saisonsieg in der Bezirksklasse 1 feiern. 5:4 wurde die TeG Memmingen am Berg niedergerungen. Dabei blieb die Begegnung bis zum letzten Doppel spannend. Dem glatten Zwei-Satz-Erfolg von Claudia Rösch folgten die Match-Tiebreak-Siege von Kerstin Keller (10:3) und Judith Striegel (10:8), wodurch es nach den Einzeln 3:3 stand. Während Striegel/Johanna Jakob ihr Doppel verloren, hielten Susanne Völk/Keller mit ihrem Sieg die Spannung aufrecht. Sabine Walker/Rösch behielten nach zwei engen Sätzen mit langen und umkämpften Ballwechseln die Oberhand (7:5, 6:4).

Auf derselben Spielebene ging für die Herrenmannschaft eine enttäuschende Saison zu Ende. Ohne Topspieler Nicolas Mauerhoff, der die gesamte Spielzeit verletzungsbedingt ausfiel, konnte der Abstieg nicht verhindert werden. Den Ehrenpunkt beim finalen 1:8 gegen den FC Gundelfingen holte das Krumbacher Doppel Florian Rösch/Thomas Keller.

Das etwas schwächere Matchpunkte-Verhältnis gab letztlich den Ausschlag, dass die Juniorinnen 18 der Rot-Weißen den Aufstieg in die Bezirksliga verpassten. Zum Saisonfinale gewannen sie beim TTC Füssen 5:1. Souveräne Siege durch Salome Behrends und Lorena Eberhardinger sowie ein Erfolg im Match-Tiebreak durch Anna Specker bedeuteten das 3:1 nach den Einzeln. Die eingespielten Doppel Specker/Behrends und Wohlfahrt/Eberhardinger gewannen und stellten so den Endstand her. Die Krumbacherinnen landeten auf Platz zwei der Bezirksklasse 1, der punktgleiche TC Lindau ist Meister. (AZ)