Ein Hoffnungsstrahl für den Kreisligisten SpVgg Krumbach

Plus Nach dem verdienten 3:1-Erfolg im Kellerduell gegen den VfR Jettingen II kann der Aufsteiger das rettende Ufer vielleicht noch erreichen.

Die SpVgg Krumbach hat nach einer Durststrecke von zehn Spielen ohne Sieg wieder einmal gewonnen. Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga West gelang den Kammelstädtern vor 200 Zuschauern ein 3:1-Erfolg gegen den VfR Jettingen II. Damit tauschte die SpVgg mit dem VfR die Plätze. Die Krumbacher sind jetzt Vorletzter und können noch auf das Erreichen eines Relegationsplatzes hoffen. Spartenchef und Spieler Christian Mayer sagte mit fröhlicher Miene: „Es hat heute richtig Bock gemacht. Wir haben Fußball gespielt und schließlich auch verdient gewonnen.“

Der Rückstand auf diesen Entscheidungsspielrang beträgt aus Sicht der Krumbacher nur zwei Punkte. Der TSV Balzhausen, der diese Position im Moment besetzt, hat zudem eine Partie mehr ausgetragen. Für den VfR Jettingen II dagegen wird es nach der Niederlage in Krumbach ganz schwer, drinzubleiben - und das war das erklärte Ziel der Bezirksliga-Reserve gewesen.