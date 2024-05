Aus der Traum des TSV Niederraunau

Wegen eines krassen Formfehlers beim Platzierungsspiel gegen den FC Bayern steigen die Handballer nun doch aus der Landesliga ab. Sie wehren sich noch dagegen.

Jetzt hat es den TSV Niederraunau doch erwischt. Die Mannschaft steigt nach 27 Jahren auf Verbandsebene aus der Landesliga ab. Eine erst spät am Maifeiertag eingegangene Nachricht aus dem Bayerischen Handball-Verband (BHV) stoppte die Feierlichkeiten nach dem vermeintlichen Erreichen der Relegation abrupt. Inhalt der von Spielwart Ulrich Bayerlein unterschriebenen Botschaft: Die im Anschluss an die Partie ausgetragene Verlängerung hätte laut Spielordnung nie stattfinden dürfen. Es gab sie aber. Was im Nachhinein die Frage aufwirft: Wie kann so ein Lapsus bei einem Entscheidungsspiel im bayerischen Handball passieren?

BHV-Vizepräsident: "Die Regel gibt es schon ewig"

Der für den Spielbetrieb zuständige BHV-Vizepräsident Andreas Heßelmann begegnet dieser Frage mit Galgenhumor. Kopfschüttelnd führt er aus: „Die entsprechende Regel gibt es schon ewig. Wie man in Krumbach dazu gekommen ist, eine Verlängerung zu machen, ist mir ein Rätsel.“

Jede Menge tatsächliche oder selbst ernannte Handball-Experten, teilweise altgediente Funktionäre beider Mannschaften, ein Unparteiischengespann und ein technischer Delegierter des BHV waren vor Ort. Doch keiner hatte augenscheinlich einen Plan, wie bei Entscheidungsspielen dem Umstand zu begegnen ist, dass zwischen zwei Mannschaften nach Hin- und Rückspiel Punkt- und Torgleichheit besteht.

Die Spielordnung ist eindeutig

Dabei sagt die Spielordnung unmissverständlich: „Die Wertung erfolgt: a) nach Punkten; b) bei Punktgleichheit nach der besseren Tordifferenz; c) bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz nach der höheren Zahl der auswärts geworfenen Tore. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, wird sie nach dem zuletzt ausgetragenen Spiel ohne Verlängerung durch Siebenmeterwerfen herbeigeführt.“

Auf den letzten Satz dieser Passage angesprochen, entgegnet Heßelmann, er hätte es halbwegs nachvollziehen können, wenn irrtümlich ein Siebenmeterwerfen veranstaltet worden wäre. Aber eine Verlängerung? „So einen Fall hatten wir noch nie, also auf jeden Fall nicht in den letzten 30 Jahren.“

Lesen Sie dazu auch

Der Topfunktionär erläutert weiter, dass auch im Liveticker-Programm des BHV keine Möglichkeit zur Verlängerung programmiert gewesen war. Vor Ort sah die Reaktion darauf so aus, dass man die in der Extraschicht erzielten Treffer einfach ohne Zeitangabe eintrug.

Im Wortlaut: Das Schreiben des Bayerischen Handball-Verbands 1 / 6 Zurück Vorwärts Werte Sportfreunde, Beim Entscheidungsspiel der Landesliga Süd zwischen dem TSV Niederraunau und dem FC Bayern München kam es nach Ende der regulären Spielzeit entgegen den relevanten Bestimmungen zu einer Verlängerung, durch die der reguläre sportliche Ausgang erheblich beeinflusst wurde.

In der DHB-Spielordnung mit BHV-Zusatzbestimmungen ist Folgendes klar und unmissverständlich geregelt: §44 Entscheidungsspiele, Ausscheidungsspiele (1) Entscheidungsspiele zwischen zwei Mannschaften werden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Wertung erfolgt: a) nach Punkten; b) bei Punktgleichheit nach der besseren Tordifferenz; c) bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz nach der höheren Zahl der auswärts geworfenen Tore. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, wird sie nach dem zuletzt ausgetragenen Spiel ohne Verlängerung durch Siebenmeterwerfen herbeigeführt.

Ein eigenmächtiges Beschließen einer Verlängerung bei Entscheidungsspielen ist in keiner Ordnung oder Bestimmung vorgesehen und hatte somit keine Gültigkeit. Ausschließlich das nach 60 Minuten Spielzeit ordnungsgemäße Ergebnis darf verwendet werden und fließt somit in die Wertung ein.

Zudem hätte andernfalls in nuLiga eine Spielzeitverlängerung voreingestellt und zum Bearbeiten des Spielberichtes bereitstehen müssen. Das war nicht der Fall. Durch den Sekretär wurden die folgenden Spielereignisse nach 60:00 einfach mit derselben Uhrzeit an das Spielende angehängt. Ein ordnungsgemäßes Führen des Spielprotokolles durch den Heimverein hat zu diesem Zeitpunkt somit auch nicht vorgelegen.

Nach der irrelevanten und für die weitere sportliche Qualifizierung unzulässigen Verwendung einer Verlängerung ist somit das regulär erzielte Spielergebnis nach 60 Minuten maßgebend und die unrechtmäßig hinzugefügten Spielereignisse werden aus dem Spielbericht entfernt.

Die sportliche Wertung der Partie lautet damit 39:33 für den TSV Niederraunau. Nach Einbeziehung des Hinspielergebnisses von 30:24 für den FC Bayern München und unter Zugrundelegung von §44 der Spielordnung steht der FC Bayern somit als Relegationsteilnehmer für die Spiele gegen die SG Regensburg II fest. Mit sportlichen Grüßen, Ulrich Bayerlein Verbandsmännerspielwart

So seltsam es sich anhören mag: Nichts machte irgendjemand irgendwann stutzig. Heßelmann bemerkt bissig: „Man hätte ja auch ganz einfach bei mir oder beim Spielleiter anrufen können.“

Über mögliche Konsequenzen für die seitens des Verbands Beteiligten mag der BHV-Vizepräsident so kurz nach den Vorkommnissen nicht spekulieren. Er sagt aber: „Alle haben schon einen Schuss vor den Bug bekommen.“

Wer hat es denn nun konkret verbockt?

Aber wer hat es denn nun konkret verbockt? Pius Waldmann, Präsident des TSV Niederraunau und früher fast zwei Jahrzehnte lang Handball-Bezirksvorsitzender, weist die Verantwortung ohne Abstriche dem Verband zu. „Manche von uns waren auch überrascht“, sagt er einen Tag nach den Ereignissen in der Sporthalle und betont: „Auf die getroffenen Entscheidungen hatte der TSV Niederraunau keinen Einfluss.“ Seiner Darstellung zufolge hätten der technische Delegierte Gottfried Rathgeber aus Günzburg sowie die beiden Schiedsrichter Julian Beinlich und Rene Finsterwalder beschlossen, dass es eine Verlängerung gibt, weil das nach ihrer Auffassung unter dem Dach des BHV so vorgeschrieben sei. „Und wir müssen uns doch auf die Aussagen von Offiziellen verlassen“, formuliert Waldmann.

Bernd Maisch: "Jeder hatte eine gewisse Halb-Ahnung"

Diese Kerbe vertieft Abteilungsleiter Bernd Maisch, indem er ausführt: „Jeder Beteiligte hatte eine gewisse Halb-Ahnung. Das war auch daran zu erkennen, dass sich nach den 60 Minuten keiner so richtig gefreut und keiner so richtig geärgert hat.“

Die in einer solchen Gemengelage objektiv gesehen vielleicht einfachste Lösung, an höherer Stelle nachzufragen, habe man aufseiten des TSV nicht erwogen. Maisch und Waldmann erklären unisono, man habe keinen Anlass gesehen, den Offiziellen zu widersprechen oder ihre Entscheidung pro Verlängerung anzuzweifeln. Was sie nicht sagen: Erst die Extraschicht bot den Niederraunauern die Option, dem Direktabstieg zu entgehen – eine Chance, die sie auf dem Feld ja tatsächlich nutzten.

Der TSV Niederraunau will Einspruch einlegen

Nun also der freie Fall auf der Achterbahn der Sportemotionen. Laut Satzung steht dem Verein ein Einspruchsrecht zu – und genau diesen Weg gehen die Niederraunauer nun. Ihr Vorschlag sieht laut Waldmann so aus: „Wir beantragen, dass das Ergebnis nach Verlängerung gewertet wird oder dass alternativ die Relegation abgesetzt wird und alle drei beteiligten Mannschaften – TSV Niederraunau, FC Bayern München und SG Regensburg II – in der Landesliga bleiben.“

Müssen nun wohl für die sportliche Zukunft in der Bezirksoberliga planen: Abteilungsleiter Bernd Maisch und Trainer Markus Waldmann. Foto: Ernst Mayer

Sollte der Verband auf diese Linie einschwenken, müsste er quasi einräumen, dass die Verantwortung auf seiner Seite liegt. Genau so sieht es Waldmann, der überzeugt ist, „dass die Fehler von BHV-Offiziellen gemacht wurden“ Spartenchef Maisch fügt etwas ausführlicher an: „Ich denke, die werden sich beim BHV noch mal zusammensetzen müssen. Denn egal, wo der Fehler gemacht wurde: Es ist etwas schief gelaufen und da können die Sportler hinterher nicht die Leidtragenden sein.“

Keine Angst vor der Zukunft

Falls die aktuelle Entscheidung allerdings Bestand hat, geht es in Niederraunau auf Bezirksebene weiter. Der TSV hat keine Angst davor, wie sein Vorsitzender ausführt: „Das ist dann ein harter Schlag, aber es bricht nichts zusammen. Die Mannschaft wird mit Ausnahme von Johannes Rosenberger zusammenbleiben.“