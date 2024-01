Schwierige Ausgangslage für Breitenthaler Schützen in der Schwabenliga

Plus Die Luftgewehr-Schwabenliga-Mannschaft des SV 1886 Breitenthal kam auch am vorletzten Wettkampftag der Nord-Gruppe nicht aus dem Tabellenkeller.

Die Luftgewehr-Schwabenliga-Mannschaft des SV 1886 Breitenthal kam auch am vorletzten Wettkampftag der Nord-Gruppe nicht aus dem Tabellenkeller. Nach zwei deutlichen Niederlagen steht das Team jetzt auf dem achten und letzten Platz. Die Breitenthaler hatten keine einfachen Gegner.

Zuerst ging es gegen den Tabellenzweiten Frohsinn Binswangen. Dabei verlief nur eines der fünf Duelle eng. Nach der ersten Serie führte Breitenthals Christian Kreuzer im Duell gegen Elmar Beutmiller mit vier Ringen. In zwei späteren Serien lag er hinter ihm. Dennoch gelang es Kreuzer, den Vorsprung von den ersten zehn Schuss äußerst knapp ins Ziel zu retten (380:379). Dabei zeigte er eine überdurchschnittliche Leistung. In den anderen Paarungen erlitten die Breitentaler deutliche Duell-Niederlagen. Mit ihren Ergebnissen blieben Stefan Lutzenberger (378:386), Johannes Mayer (370:377), Julia Gappe (371:382) und Michaela Kreuzer (366:374) alle unter ihrem Durchschnitt.