Mountainbike

vor 1 Min.

Heuer finden zwei Top-Events in Obergessertshausen statt

Plus Die Elite des deutschen Gelände-Radsports trifft sich im Olympiajahr zweimal im Landkreis. Der MSC Wiesenbach trägt zwei bundesweit bedeutende Wettkämpfe in Obergessertshausen aus.

Von Armin Küstenbrück Artikel anhören Shape

Erneut rettet Obergessertshausen die deutschen Mountainbike-Meisterschaften. Denn schon zum zweiten Mal binnen fünf Jahren springt heuer der MSC Wiesenbach kurzfristig als Ersatz-Ausrichter ein. Nachdem im Corona-Jahr 2020 Obergessertshausen für die ausgefallenen Meisterschaften in Freudenstadt (Schwarzwald) eingesprungen war, werden nun im Ortsteil von Aichen auch die prestigeträchtigen Titelkämpfe im olympischen Jahr 2024 ausgetragen, nachdem der bisher geplante Ausrichter aus Albstadt aus finanziellen Gründen absagen musste. Auf der Rennstrecke in Albstadt waren bis 2022 die deutschen Weltcups und 2023 die deutsche Meisterschaft ausgetragen worden.

MSC Wiesenbach richtet Cross-Country-Rennen aus

Damit werden in diesem Jahr in Obergessertshausen vom MSC Wiesenbach gleich zwei hochkarätige Cross-Country-Rennen stattfinden. Denn neben dem Auftaktrennen zur Cross-Country-Bundesliga am 9. und 10. März werden auch am Wochenende, 7. bis 9. Juni, die deutschen Meister 2024 gesucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen