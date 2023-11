Junger Mann beleidigt und bedroht Polizisten in Thannhausen

Die Polizei kontrolliert am frühen Sonntagmorgen einen Mann, der sich kaum noch selber auf den Beinen halten kann. Der Betrunkene reagiert nicht sehr erfreut.

Ein betrunkener Mann hat am Sonntag die Krumbacher Polizei bedroht. Die Beamten fuhren laut Polizeibericht am frühen Morgen an die Grundschule Thannhausen, nachdem sie über eine stark betrunkene Person informiert wurden. Als die Polizei auf Höhe der Grundschule ankam, fiel ihnen ein offensichtlich betrunkener Mann auf. Dieser hatte so viel getankt, dass er sich kaum noch selber auf den Beinen halten konnte. Als die Beamten den 24-Jährigen ansprachen, soll dieser aggressiv reagiert und die Polizisten beleidigt haben.

Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Bedrohung

Schließlich habe der Betrunkene damit gedroht, die Beamten körperlich anzugreifen. Aufgrund der aggressiven Drohungen nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Der 24-Jährige verbachte den Rest der Nacht bei der Polizei Krumbach zur Ausnüchterung. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)