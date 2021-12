Thannhausen

vor 14 Min.

Kellertüre in Thannhausen aufgebrochen und nichts mitgenommen

Ein Unbekannter ist in Thannhausen in einen Keller eingestiegen.

In der Kegelstraße in Thannhausen bricht ein Unbekannter eine Kellertür auf. Obwohl er oder sie in das Gebäude gelangt, wird nichts gestohlen.

In der Kegelstraße in Thannhausen hat ein Unbekannter laut Polizeiinspektion Krumbach zwischen Montag den 29. November und Mittwochnachmittag vergangener Woche eine Kellertür aufgebrochen. 200 Euro Schaden durch aufgebrochene Kellertüre in Thannhausen Anschließend betrat er den Keller, entwendet habe er laut Polizei aber nichts. Der bezifferte Sachschaden liegt bei 200 Euro. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet unter der Telefonnummer 08282/905-0 um Hinweise. (AZ)

