Ladendiebin hat auch noch Drogen im Gepäck

Ladendetektivin bemerkt bei einer Kundig seltsame Auswölbungen in deren Jacke. Bei der Anzeigenaufnahme macht die Polizei noch eine weitere Entdeckung.

Die Ladendetektivin eines Verbrauchermarktes in Thannhausen wurde am Freitag, gegen 12 Uhr auf eine Kundin aufmerksam, da sie verdächtige Auswölbungen in deren Jacke bemerkt hatte. Nachdem sie die 40-jährige Frau angesprochen und kontrolliert hatte, bestätigte sich ihr anfänglicher Verdacht. Die Kundin hatte versucht, Ware in ihrer Jacke zu verstecken und so unbemerkt und ohne Bezahlung zu entkommen.

Die hinzugerufene Streife der Polizei Krumbach konnte bei der späteren Anzeigenaufnahme nicht nur das Diebesgut, sondern auch Drogen im Gepäck der Dame feststellen. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahl kommt laut Bericht der Polizei Krumbach nun noch ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln hinzu. (AZ)