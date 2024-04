Thannhausen

18:00 Uhr

Muss ein Thannhauser Drogendealer jahrelang ins Gefängnis?

Plus Ein Mann wird beschuldigt, bewaffneten Drogenhandel betrieben zu haben. Die Polizei nahm ihn an einem See in Thannhausen fest, nun beginnt der Prozess am Landgericht.

Von Oliver Wolff

Kommenden Montag muss sich vor dem Memminger Landgericht ein zur Tatzeit 49-jähriger Mann verantworten, der im Spätsommer vergangenen Jahres an einem Badesee in Thannhausen mutmaßlich Drogen in größerem Stil verkauft hat. Weil die Polizei ihn bei einer Kontrolle mit größeren Mengen Kokain, viel Bargeld und einem Springmesser erwischte, wird ihm bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Polizei kontrolliert Drogendealer an privatem Badesee in Thannhausen

Der Vorfall ereignete sich an einem Sonntag Ende September vergangenen Jahres in den frühen Abendstunden an einem See an der Edelstetter Straße in Thannhausen. Im Polizeibericht hieß es damals, dass zwei Personen kontrolliert wurden, weil sie sich unberechtigt an einem privaten Fischweiher aufhielten. Im Rucksack des damals 49-jährigen Mannes wurde "eine Vielzahl verschiedener Betäubungsmittel" gefunden, "darunter auch eine Kokainmenge im zweistelligen Grammbereich". Bei seiner damals 46-jährigen Begleiterin fanden die Beamten ebenfalls Drogen auf, allerdings in einer deutlich geringerer Menge. Die Polizisten entließen sie deshalb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen