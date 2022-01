Thannhausen

Thannhausen hat mit Daniel Kohler ein neues Stadtratsmitglied

Stadtrat Daniel Kohler rechts wurde in der jüngsten Stadtratssitzung in Thannhausen von Bürgermeister Alois Held als Nachfolger des kürzlich verstorbenen Günther Meindl vereidigt.

Plus Daniel Kohler rückt bei den Grünen für den verstorbenen Günther Meindl in den Thannhauser Stadtrat nach. Es ändert sich noch mehr in Thannhausen.

Von Annegret Döring

Einen neuen Stadtrat hat das Stadtratsgremium in Thannhausen. Für den im November verstorbenen Günther Meindl rückt bei den Grünen nun Daniel Kohler nach. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde er von Bürgermeister Alois Held vereidigt.

