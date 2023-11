Bankautomat wird in Ursberg aus Sorge vor Sprengung abgebaut

Plus Die Raiffeisenbank Thannhausen baut den Geldautomaten ab, schließt die Servicestelle, die nur noch als temporärer Servicepoint für Beratung erhalten bleibt.

Ab dem 1. Dezember verschlechtert sich der Service für Bankkunden in Ursberg spürbar. Die Raiffeisenbank Thannhausen baut den Geldautomaten ab, schließt die Servicestelle, die nur noch als temporärer Servicepoint für Beratungsgespräche erhalten bleibt. Bürgermeister Peter Walburger erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Sachverhalt. Grund der Maßnahme sei das Gefahrenpotenzial durch den Geldautomaten. Käme es zu einer Sprengung des Automaten durch Kriminelle, solche Fälle hatte sich zuletzt häufiger ereignet, sei nicht auszuschließen, dass infolge der großen Sprengwirkung Bewohner des Gebäudes verletzt würden.

Für dieses Risiko wolle niemand die Verantwortung tragen. Peter Walburger berichtete von einem Gespräch zwischen dem Bankhaus, der Gemeinde und dem Dominikus-Ringeisen-Werk. Dem Vorschlag des DRW, den Geldautomaten in das unbewohnte Gebäude des Ursberger Ladens zu verlegen, wollte die Raiffeisenbank nicht folgen. Eine Bargeld-Auszahlstelle im Ursberger Laden einzurichten, diesen Vorschlag fanden die Vertreter des DRW nicht praktikabel. Es sei im Schreiben der Raiffeisenbank zur bevorstehenden Schließung von einem Einvernehmen zwischen der Gemeinde und der Bank die Rede. Einigkeit bestehe aber lediglich bei der Einschätzung des Gefahrenpotenzials, erklärte der Bürgermeister.