Das Drei-Komponenten-Konzept der Eierfärberei Beham überzeugt Kunden

Auf transparente Produktion legt die Eierfärberei Beham in Ursberg großen Wert. Links im Bild Geschäftsführer Markus Rothermel.

Plus In der vorösterlichen Zeit sind die Produkte der Eierfärberei Beham besonders gefragt. Die Ursberger Firma kann trotz ihrer Expansion nach dem Umzug die Nachfrage nicht vollständig bedienen.

Von Heinrich Lindenmayr

Es ist noch früh am Vormittag, aber die Parkplätze vor der Eierfärberei Beham im Ursberger Gewerbegebiet an der B300 sind fast alle schon belegt, in der Halle herrscht reger Betrieb. Die Zeit vor Ostern bedeutet naturgemäß eine Stressphase für die Firma Beham, zum Osterfest sind die bunten Eier besonders gefragt.

Es wird beim Schlendern durch die Halle offenkundig, was Geschäftsführer Markus Rothermel im Pressegespräch erklärt. Das neue Konzept der Firma, seit dem Umzug von Thannhausen nach Ursberg zum Jahresbeginn 2023 in die Praxis umgesetzt, ist voll und ganz aufgegangen. Das gelte für alle drei Komponenten, sagt Markus Rothermel. Die Eierfärberei Beham praktiziere erstens eine vorbildliche Transparenz bei der Verarbeitung der Lebensmittel. Das sanfte Garen der Eier und das Färben kann jeder Besucher der Firma mit nachvollziehen. Bequem und übersichtlich ist jeder Schritt der Produktion von einer Galerie aus zu sehen. Einzelne Maschinen und Vorgänge sind beschriftet oder werden sogar erklärt.

