Die Feuerwehr: Mehr als 4500 Aktive und 2500 Einsätze im Landkreis

Der Bräuhaussaal in Ursberg war voll. Mehr als 200 Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter der Feuerwehren im Landkreis Günzburg, Dienstgrade, Gäste und Ehrengäste waren zur Kommandanten-Dienstversammlung, gleichzeitig die 30. Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Günzburg, gekommen. Stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab und Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger betonten in ihren Grußworten: ein schöner Anblick, so viele Menschen, die sich Tag und Nacht der Gesellschaft zur Verfügung stellten. Man habe starke Feuerwehren im Landkreis, Ehrenamtliche, die unglaublich viel Verantwortung übernehmen und von denen jede einzelne Feuerwehrfrau und jeder einzelne Feuerwehrmann großer Respekt verdiene.

Kreisbrandrat und KFV-Vorsitzender Stefan Müller nannte Zahlen: Im Landkreis Günzburg sind derzeit 106 Freiwillige Feuerwehren mit sechs Löschgruppen, sechs Werksfeuerwehren und eine Betriebsfeuerwehr für Brandschutz und Technische Hilfeleistung zuständig. Insgesamt stehen 4546 Dienstleistende, darunter 505 Feuerwehrfrauen und 4041 Feuerwehrmänner bereit. 2022 waren 2521 Einsätze in mehr als 86.000 Stunden zu bewältigen – von 1234 Technischen Hilfeleistungen, 782 Brandeinsätzen bis hin zu Sicherheitswachdiensten und Einsätzen mit ABC-Gefahrstoffen. Allerdings kam es auch zu 376 Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen oder Rauchwarnmelder. Eine erschreckend hohe Zahl und ein gefährlicher Trend, im Hinblick auf das Freistellen der Einsatzkräfte seitens der Arbeitgeber, so Müller. Ein deutlicher Anstieg sei an Unterstützungseinsätzen für Polizei oder Rettungsdienst zu verzeichnen. Oftmals liege das an Bürgerinnen und Bürgern, die wegen Lappalien Notrufe, teilweise in unzureichender Qualität, absetzten. Rettungsmittel für wirkliche Notfälle stünden damit nicht zur Verfügung.

746 Aktive im Landkreis Günzburg weitergebildet

Insgesamt wurden 2022 im Landkreis 746 Aktive in Ausbildungsveranstaltungen weitergebildet und geschult. 153 Dienstleistende besuchten Lehrgänge an den staatlichen Feuerwehrschulen. Speziell im Bereich Atemschutz habe es extrem viele Lehrgänge gegeben und der Zuwachs an Atemschutzträgerinnen und -trägern habe sich spürbar bemerkbar gemacht. Dennoch sei auch hier noch deutlich Luft nach oben, wie Kreisbrandrat Müller anmerkte. Insgesamt gibt es im Landkreis Günzburg 1259 ausgebildete Atemschutzträgerinnen und -träger.

Wie sieht die Zukunft des Ehrenamts Freiwillige Feuerwehr aus? Entgegen dem Trend gibt es im Landkreis Günzburg seit 2019 einen Zuwachs an Feuerwehrdienstleistenden, wobei dieser bei den weiblichen Aktiven nahezu doppelt so hoch ist wie bei den männlichen. Kreisbrandrat Müller sprach von einem Run der Frauen auf die Feuerwehren, betonte aber gleichzeitig, indem er auf mögliche Personalprobleme in der Zukunft verwies: "Jede Dame, die wir jetzt gewinnen können, kann uns in einigen Jahren im Feuerwehrdienst extrem unterstützen." Ähnlich ist das bei den Jugendfeuerwehren: Dort gibt es derzeit 688 Jugendliche in 83 Jugendgruppen. Insgesamt gibt es 17 Kinderfeuerwehren mit 257 Kindern – mit stark steigender Zahl. Damit zähle man zur schwäbischen Spitze, so Kreisjugendwart und Kreisbrandmeister Steffen Baumgart. Ziel sei keine feuerwehrtechnische Ausbildung, sondern das Heranführen an das Thema Feuerwehr. Am 23. September findet in Leipheim der Kreisjugendfeuerwehrtag mit Abnahme der Bayerischen Jugendleistungsprüfung statt.

Für die Katastrophenschutzbehörde steht Kreisbrandmeister Markus Link (rechts) künftig als weiterer Örtlicher Einsatzleiter zu Verfügung. Foto: Peter Wieser

Die Versicherungskammer Bayern stellt für die bayerischen Feuerwehren flächendeckend sogenannte Schwimmsauger bereit. Diese erlauben eine Wasserentnahme aus Gewässern auch dann, wenn der Wasserstand nur noch fünf Zentimeter beträgt. Sie ermöglichen zudem das Absaugen von Wasser bei Überschwemmungen. Von den insgesamt für den Landkreis Günzburg vorgesehenen 15 Saugern wurden bei der Versammlung restliche sieben Sauger an die Wehren aus Kleinkötz und Oxenbronn, Harthausen und Schnuttenbach sowie Aletshausen, Bauhofen und Ebershausen übergeben. Weiter wurde das Projekt "Region der Lebensretter" vorgestellt: Ein App-basiertes System, mit dem Rettungsleitstellen registrierte Ersthelfer in der unmittelbaren Nähe eines Notfalls über Smartphone orten und alarmieren können. Mit deren Eintreffen in nur wenigen Minuten kann nach einem Herz-Kreislaufstillstand die Überlebenschance von Patienten verdoppelt bis vervierfacht werden. Weiter informierte Kreisbrandmeister Franz Durm zum Thema Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Landkreis Günzburg. Die organisatorische Leitung des PSNV-Teams Feuerwehr im Landkreis Günzburg wird ab April Kreisbrandmeisterin Ellen Affeld übernehmen. Für die Katastrophenschutzbehörde steht Kreisbrandmeister Markus Link künftig als weiterer örtlicher Einsatzleiter zur Verfügung.

