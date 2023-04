Nachts betrunken beim Autofahren erwischt

Kurz vor Mitternacht kontrollierte die Polizei bei Ursberg einen 41-jährigen Autofahrer. Der Wert beim Alkoholtest war höher als erlaubt.

Am Dienstag kurz vor Mitternacht führte eine Streife der Polizei Krumbach eine Verkehrskontrolle auf der B300 bei Ursberg durch. Da die Beamten eine Alkoholfahne bei einem 41-jährigen Fahrzeugführer rochen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert deutlich über dem Grenzwert von 1,1 Promille, so die Polizei. Aufgrund dessen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus stattfand. Der Fahrer muss sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)