Theo Waigel liest in Ursberg aus dem Werk von Joseph Bernhart

Der Ex-Bundesfinanzminister will im Saal des Klosterbräuhauses Ursberg die humorige und heimatverbundene Seite des Schriftstellers und Theologen aufzeigen.

Theo Waigel liest am 13. Juli um 19 Uhr im Saal des Klosterbräuhauses Ursberg. Er stellt humorvolle und amüsante Texte des 1881 in Ursberg geborenen Theologen und Schriftsteller Joseph Bernhart vor. Aber gibt es solche Texte? Ja, sie finden sich in Bernharts Buch mit dem Titel „Von allerhand Käuzen und Schlitzohren“. Da ist beispielsweise die Geschichte des Bürgermeisters von Thannhausen, der einen Nachtwächter sucht. Es bewerben sich mehrere Kandidaten um die Stelle, doch keiner scheint so recht geeignet. Was tun? Der listige Rathauschef denkt sich eine angsteinflößende Prüfung aus. Bis auf einen ergreifen alle Kandidaten während dieser Prüfung die Flucht, das Problem ist gelöst. Diese Situation geschah tatsächlich in der Mindelstadt und sie war seinerzeit in aller Munde.

Joseph Bernhart hat aus ihr Literatur gemacht, köstliche Literatur, prall von Komik. Der Schriftsteller, der in München aufwuchs, verbrachte oft seine Sommerfrische bei den Verwandten in Thannhausen. Hier schnappte er eine Reihe von Anekdoten und kuriosen Ereignissen auf. Später verarbeitete er sie zu literarischen Humoresken und veröffentlichte sie unter einem Pseudonym. Auf dieses Buch will Theo Waigel seine Lesung konzentrieren. Es sollen während der Lesung auch die vielen Beziehungen, die Joseph Bernhart zu seiner Heimat pflegte, zur Sprache kommen.

Theo Waigel wird in einem Sessel aus Bernharts Nachlass lesen

Person und Werk von Joseph Bernhart haben Theo Waigel ein Leben lang fasziniert. Seit vielen Jahren ist er Protektor der Joseph-Bernhart-Gesellschaft und engagiert sich dafür, das Andenken an diesen bedeutenden Denker seiner Heimat lebendig zu erhalten. Er ist einer der besten Kenner des Werks von Joseph Bernhart. Gemeinhin gilt Bernhart als schwieriger Autor, der theologische und philosophische Werke schreibt, einem Fachpublikum vorbehalten. Es ist Theo Waigel ein großes Anliegen, auch die andere, die dem Leben zugewandte und humorvolle Seite des Autors zu präsentieren. Theo Waigel wird während der Lesung in einem Sessel aus dem Nachlass von Joseph Bernhart sitzen. Die Lesung ist eine Benefizveranstaltung zu Gunsten des Fördervereins Dominikus-Ringeisen-Werk. Der Eintritt ist frei. (hli)

