Betrugsmasche fliegt auf: Wiesenbacherin erhält ominösen Anruf

Plus Sie geben sich nicht nur als Polizisten und Staatsanwälte aus: Eine MN-Leserin berichtet, wie Telefonbetrüger an ihr Geld wollten.

Von Oliver Wolff

MN-Leserin Dagmar Sautner aus Wiesenbach hat kürzlich einen Anruf erhalten, bei dem sie rasch Ungereimtheiten feststellen konnte. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet die 61-Jährige: "Gegen 9.30 Uhr klingelte das Telefon. Mir wurde erzählt, dass ich bei einem Gewinnspiel einen Audi A6 oder alternativ Bargeld in Höhe von 39.900 Euro gewonnen habe." Sautner legte nicht auf, sondern spielte das falsche Spiel eine Weile mit.

Sie habe sich für das Geld entschieden, das dann über einen Safe-Securitydienst bei ihr vorbeigebracht werden sollte. 45 Minuten später meldete sich dann am Telefon dieser ominöse Dienst und ein angeblicher Notar wegen den Zugangscodes, die Dagmar Sautner benötigen sollte, um das Geld in Empfang zu nehmen. Als Sicherheitsleistung sollte die Wiesenbacherin aber Gutscheine für Google Play in Höhe von 900 Euro erwerben und dem Notar übermitteln.

