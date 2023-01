Fleckviehzüchter küren ihre Fleckviehprofis in Wiesenbach

Plus Bei der Kreisversammlung blickt der Zuchtverband Schwäbisches Fleckvieh zuversichtlich in die Zukunft bei den Rinderzüchtern der Kreise Neu-Ulm und Günzburg.

Knapp 50 Mitglieder und Interessierte waren zur Jahreshauptversammlung des Zuchtverbands Schwäbisches Fleckvieh für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm in den Gasthof Adler nach Oberwiesenbach gekommen. Eingeladen hatten der Zuchtverband und der Milcherzeugerring Wertingen sowie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen.