Jahreskonzert mit neuem Dirigenten in Wiesenbach

Beim Konzert in Wiesenbach werden zwei Musiker für ihr 40-jähriges Engagement beim Musikverein geehrt. Mit von der Partie sind auch die Nachwuchsmusikerinnen.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Wiesenbach fand in diesem Jahr zum ersten Mal unter der Leitung seines neuen Dirigenten Satoshi Hidaka. Hidaka, der bereits die Musikvereinigung Thannhausen dirigiert, hat sein Amt beim Musikverein im Mai 2023 angetreten. Sein Vorgänger, Thomas Seitz, hat aus beruflichen und somit zeitlichen Gründen seinen Posten abgegeben.

Das Konzert fand traditionell im Gasthaus Adler in Oberwiesenbach vor fast ausverkauftem Haus statt. Das Programm war bunt gemischt und hatte für jeden Geschmack etwas dabei. Vorstand Florian Mändle betonte eingangs in seiner Begrüßung, dass die Musiker und der Dirigent in der kurzen Zeit bereits zueinandergefunden und zusammengewachsen seien.

Spielfreude und Präzision

Dies machte sich auch im Konzertverlauf immer wieder bemerkbar. Es war schön zu beobachten, mit welcher Spielfreude und mit welchem Einsatz die Musiker die Stücke präsentierten. Präzision vor Lautstärke, und immer wieder Grundlagenübungen wie Atemtechnik, Ansatzübungen und Probendisziplin, dies waren die Kriterien, mit denen Hidaka in den vergangenen Wochen immer wieder seine Musiker angetrieben hat. Dadurch hatte er beim Auftritt stets die volle Aufmerksamkeit der Musiker, ein homogener Klang und ein engagiertes Zusammenspiel dankten ihm die Mühe.

Ehrungen standen beim Jahreskonzert auf dem Programm. Von links: Florian Mändle (Vorsitzender des MV Wiesenbach), Hubert Ritter, Herbert Lecheler und Thomas Fetschele (stv. Bezirksvorsitzender). Foto: Dagmar Göbel

Mändle begrüßte ebenso die Nachwuchsmusikerinnen, die ihr erstes Konzert mit dem Musikverein bestritten haben. Es sind allesamt „Flöten, aber keine Pfeifen“, wie der erste Vorsitzende scherzhaft feststellte. Die „Neuen“ haben sich wie selbstverständlich eingefügt und dadurch bewiesen, dass sie durchaus mit den „Alten“ mithalten können und eine wertvolle Ergänzung darstellen.

Das Konzert bot darüber hinaus auch einen würdigen Rahmen für Ehrungen. So erhielten zwei Musiker in einer wertschätzenden und kurzweiligen Ansprache durch den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Thomas Fetschele die Ehrenurkunde, Anstecknadel und die Ehrenkarte des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes. Es waren Hubert Ritter und Herbert Lecheler, welche für jeweils 40-jährige Treue und Engagement beim Musikverein Wiesenbach geehrt wurden. Alles in allem war es ein runder und gelungener Konzertabend, auf den die Musiker stolz sein können und der Lust auf mehr macht. Die Voraussetzungen sind denkbar günstig. (AZ)

