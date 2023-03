Die Ära Krautkrämer geht in Ziemetshausen zu Ende

Plus Nach 30 Jahren steht Manfred Krautkrämer nicht mehr als Ortsvorsitzender zur Verfügung. Der CSU-Ortsverband Ziemetshausen wählt die Nachfolge.

Einen derartigen Aufmarsch an Prominenz hatte die Orts-CSU anlässlich einer Jahreshauptversammlung noch selten erlebt. Es stand die Neuwahl des Ortsvorsitzenden zusammen mit seiner Gefolgschaft an. Erstmals seit 30 Jahren hieß der Kandidat nicht mehr Manfred Krautkrämer - der hatte seinen Abschied diesmal endgültig gemacht. Zu seiner Verabschiedung begrüßte er neben Landrat Hans Reichhart nahezu die Hälfte aller derzeit 104 Mitglieder und Bürgermeister Ralf Wetzel sowie Altbürgermeister Anton Birle und auch den Wahlkreisabgeordneten der CSU im Bundestag, Alexander Engelhard. Dazu die Direktkandidatin Jenny Schack sowie die Listenkandidatin für die Landtagswahlen, Stefanie Wagner, und Susanne Wohlhöfler, Listenkandidatin für die Bezirkstagswahlen.