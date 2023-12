Riskantes Überholmanöver bei Ziemetshausen

Zwei Autos müssen ausweichen, weil ein Unbekannter auf der B300 riskant überholt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Dienstag um 11.24 Uhr kam es auf der B300, östlich von Ziemetshausen, zu einem riskanten Überholmanöver durch ein momentan unbekanntes Firmenfahrzeug. Eine 43-jährige Frau befuhr zur Tatzeit mit ihrem VW die B300 in Richtung Augsburg. Dort kam ihr ein vermutlich silberner Mercedes entgegen. Als dieser Mercedes nicht mehr weit entfernt war, wurde die 43-Jährige von einem unbekannten Firmenfahrzeug, welches ebenfalls in Richtung Augsburg unterwegs war, überholt, berichtet die Polizei. Die 43-Jährige bremste sofort ab und zog nach rechts, um dem Überholenden Platz zu schaffen. Der entgegen kommende Mercedes zog ebenfalls nach rechts, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf überholte das unbekannte Fahrzeug einen weiteren Pkw trotz Überholverbots. Die Polizei Krumbach bittet nun um Hinweise auf den Fahrer des Mercedes und gegebenenfalls den Fahrer des Pkws, welcher im Überholverbot überholt worden ist. Diese sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282 905-111 melden. (AZ)