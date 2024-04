Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf B300 bei Ziemetshausen

Auf der B300 bei Ziemetshausen ereignete sich ein Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflich ausging. Die Bundesstraße musste teilweise gesperrt werden.

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der B300 bei Ziemetshausen gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeibericht knapp 15.000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 81-Jährige mit ihrem Pkw die B300 von Thannhausen kommend in Richtung Ziemetshausen. An der westlichen Einfahrt nach Ziemetshausen wollte sie nach links, in Richtung Ziemetshausen, abbiegen. Hierbei nahm sie einem entgegenkommenden 28-Jährigen, welcher auf der B300 in Richtung Thannhausen unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen, weshalb der Rettungsdienst sie an der Unfallstelle versorgte. Der 28-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die B300 zur Unfallaufnahme und Bergung halbseitig. Hierbei unterstützte die Feuerwehr Ziemetshausen. (AZ)