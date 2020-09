17:55 Uhr

Die neue Theatersaison beginnt - und Corona spielt (fast) überall mit

Plus An den Theatern kommt zu Beginn der Spielzeit nicht nur den Hygieneregeln eine wichtige Rolle zu. Auch manches Stück lässt sich als Reaktion auf das Virus lesen.

Von Richard Mayr

Jetzt beginnt die Corona-Theatersaison – geprägt durch Abstandsregeln und Hygienepläne, die mit den Gesundheitsämtern abgestimmt werden müssen. Die Sitzplatzkapazitäten aller Häuser wurden gekappt, einzelne Stühle und ganze Reihen müssen freigelassen, Abosysteme umgestellt werden. An wie vielen Stellen Masken zu sehen sein werden, wie in den einzelnen Produktionen auf die Pandemie angespielt werden wird, darüber kann man im Augenblick freilich nur spekulieren.

Wobei die Abstands- und Hygieneregeln nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Mitarbeitern der Häuser einzuhalten sind, auf und hinter der Bühne. Das sieht man den Spielplänen in dieser Saison zum Teil auch an. Das Landestheater in Memmingen eröffnet gerade die Saison mit einer neuen Reihe, in der Monologe ohne großes Theaterbeiwerk gezeigt werden – ein Schauspieler, der vor kleinem Publikum eine ganz Welt darstellen soll.

Als das Münchner Volkstheater schon im August nach der Corona-Pause in die neue Saison zurückkehrte, erklärte der Intendant Christian Stückl dem Publikum vor Spielbeginn, dass es weitgehend geglückt sei, die Abstandsregeln in seiner Inszenierung von Taboris „Goldberg-Variationen“ einzuhalten. Fünf Darsteller standen da auf der Bühne.

Das fühlen gerade viele: Spielzeitauftakt mit "Warten auf Godot"

Berühren, umarmen, küssen: Das alles gehört jetzt auf der Bühne zu den Aktivitäten, wofür die Kreativität der Regisseure vonnöten ist, weil die Verordnungen zum Infektionsschutz sie unterbinden. In einem Workshop für Amateurbühnen hat Sebastian Seidel, Leiter des Augsburger Sensemble-Theaters, den Laientheatern mit auf den Weg gegeben: Paare im richtigen Leben dürfen sich auch auf der Bühne näher als anderthalb Meter kommen. Glücklich also die Ensembles, in denen Paare engagiert sind.

Wenn das Theater Ulm nach seiner Zauberflöten-Premiere (17. September) mit dem Schauspiel am 26. September beginnt, kann die Wahl mit Samuel Becketts Klassiker „Warten auf Godot“ auch schon einmal als ein Kommentar zur Corona-Gegenwart gelesen werden, der viele gerade nachhängen: das Warten auf das Ende der Pandemie. Und alle, die das Stück kennen, wissen, dass man auf Godot lange wartet …

Die Corona-Gegenwart kommt auf die Bühne

An den Münchner Kammerspielen hat Barbara Mundel die Intendanz von Matthias Lilienthal übernommen. Mit einem Kiosk auf der Maximilianstraße, als ein auf Jahre angelegtes Langzeitprojekt starten sie und ihr Team in die Saison. Wenn es in der Beschreibung zur ersten Produktion im Haus – „Touch“ von Falk Richter und Anouk van Dijk – heißt, dass körperliche Berührung und Nähe sich vom Zeichen der Zuneigung in eine Bedrohung verwandeln, dann ist das die Corona-Gegenwart, die an diesem Abend auf die Bühne kommen soll.

Ziemlich klar scheint der Gegenwartsbezug auch bei der Stückauswahl im Staatstheater Nürnberg. Eigentlich handelt es sich um einen Klassiker: Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger holt Heinrich von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“ auf die Bühne. Erzählt wird darin vom Erdbeben in Santiago de Chile 1647, mit gemeint ist aber auch das Erdbeben von Lissabon 1755, das im 18. Jahrhundert viele Denker zu der Frage brachte, wie gerecht diese Welt ist und ob es in ihr einen gütigen und allmächtigen Gott gibt angesichts der Naturgewalten, die vielen Menschen unverschuldet das Leben gekostet hat.

Das Staatstheater Augsburg bringt am ersten Premierenwochenende Dürrenmatts Klassiker „Die Physiker“ (26. September) auf die Bühne. Eine Tragikomödie, in der es auch darum geht, dass die Wissenschaft mit der Erfindung der Atombombe ihre Unschuld verloren hat. Und ja, es muss ja nicht immer Corona sein.

