Zeitzeichen

08:33 Uhr

Veganer Leberkäs statt Spanferkel: Auf der Wiesn geht's um die Wurst

So richtig überzeugend, ist die vegane Weißwurst auf der Wiesn nicht. Das Original wird mit Brezn serviert, auf dem Oktoberfest müssen Vegetarier und Veganer teils darauf verzichten, weil die Brezn mit Schweineschmalz bestrichen sind.

Plus Auf dem Oktoberfest werden neben Spanferkel und Steckerl-Fisch auch vegane Weißwürste und Fleischkäse ohne Fleisch serviert. Die einen fragen: Braucht’s das? Die anderen wollen wissen: Schmeckt das?

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Man könnte meinen, Brät sei der Kleber, der die bairische Gesellschaft zusammenhält. Beim gemeinsamen Weißwurstfrühstück, bei der Leberkässemmel in der Mittagspause oder zur Brätnockerlsuppe am Abend. Die fleischige Masse, bei deren Herstellung selbst Fleischesser lieber wegschauen, formt die regionale Speisekarte. Auch auf dem Oktoberfest. Die Großveranstaltung ist ein Schlaraffenland für Fleischliebhaber. Doch dieses Jahr haben sie Konkurrenz, denn auf der Wiesn isst man jetzt auch vegan. Ist die fleischlose Bewegung also im Herzen der Bayern angekommen, oder brauchts da noch mehr?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen