Frage der Woche: 20.000 Elefanten in Deutschland ansiedeln?

Der Staat Botswana droht Deutschland mit einem Geschenk: 20.000 Elefanten soll die Bundesrepublik gefälligst annehmen. Denn die EU will die Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika einschränken. Und das würde scheue, zarte Großwildjäger aus Europa von der Reise nach Botswana abhalten. Das Land wäre wieder alleingelassen mit seiner riesigen Elefantenpopulation. Natürlich kann man in diesem Fall über deutsche Ignoranz streiten. Oder über das koloniale Erbe der Großwildjagd (denn haben Sie jemals einen Reisebus mit botswanischen Jägern in den Alpen gesichtet, auf Gemsen-Pirsch am Großglockner?). Aber nein, wir sollten uns nicht so dünnhäutig zeigen – lieber dickhäutig: her mit den Elefanten!

Ja gut, der bürokratische Aufwand wäre elefantös: Neue Versicherungs-Risikogruppen (Porzellanläden!). Novelle der Straßenverkehrsordnung (Obacht, Elefantenrennen auf der A8!). Und wer sich einen Dickhäuter hält, muss beim Gassigehen auch Tütchen in entsprechender Größe mit sich tragen, falls sich das Tier erleichtert. Dagegen aber: diese Bilder! Majestätische Brummer grasen in der deutschen Steppe! Endlich eine Sehenswürdigkeit in Südbrandenburg! Ein Gewinn für den Tourismusstandort Germany! Die sanften Riesen beruhigen Gemüter – sogar die Politik. Die Elefantenrunde zur Bundestagswahl würde eine ganz andere, ja, Dynamik entwickeln, säße zwischen Habeck und Lindner ein afrikanischer Sechstonner.

Wir sind das Land der „Sendung mit der Maus“, doch wir haben zu lange den Elefanten im Raum ignoriert. Und so wenig es sich ziemt, einem geschenkten Gaul ins Maul zu schauen, so wenig glotzt man einem geschenkten Elefanten in den Rüssel. Sonst niest er. Alte botswanische Weisheit. (Veronika Lintner)