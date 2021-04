A96: Junger Landsberger fährt Sportwagen zu Schrott

Ein 28 Jahre alter Autofahrer schleudert bei Oberpfaffenhofen aus einer Autobahn-Ausfahrt. Die Folgen für den Verkehr auf der A96 sind massiv.

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Landsberg hat am Donnerstagnachmittag seinen Sportwagen auf der A96 im Landkreis Starnberg geschrottet. Der Unfall sorgte für massive Verkehrsbehinderungen.

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte, war der 28-Jährige mit seinem Audi S5 in Richtung München unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen verlassen. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr er dabei mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Rechtskurve der Ausfahrt, sodass der Wagen im Kurvenausgang auf die Gegenfahrbahn, die Einfahrt in Richtung München, geriet. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Die Fahrbahn bei Oberpfaffenhofen muss gereinigt werden

Der Autofahrer und sein ebenfalls 28-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Der Lkw-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Am Auto des Landsbergers entstand Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro.

Die Bergung des Pkw und die Beseitigung von ausgetretenem Hydrauliköl des Lkws dauerten bis in die frühen Abendstunden an. An der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen sind sowohl die Ausfahrt als auch die Einfahrt Richtung München komplett gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis gegen 18 Uhr. Deshalb kommt es in diesem Bereich auch auf der Hauptfahrbahn in Richtung München zu erheblichen Behinderungen.

