Akte Ursula Herrmann bleibt geschlossen - der Bruder gibt auf

Der Tod von Ursula Herrmann im Jahr 1981 ist einer der spektakulärsten Mordfälle Deutschlands. Jetzt bliebt die Akte wohl für immer geschlossen.

Von Thomas Wunder

Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands: die Entführung und der Tod von Ursula Herrmann. Am 15. September 1981 wurde die Zehnjährige auf ihrem Heimweg nach Eching entführt und in eine im Waldboden vergrabene Holzkiste gesperrt. Das Mädchen erstickte darin. Und obwohl fast 29 Jahre später Werner Mazurek, 69, für die Tat zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, blieben Zweifel, ob er es tatsächlich war. Ursula Herrmanns Bruder Michael, 56, hat neue Indizien entdeckt – doch die reichen der Staatsanwaltschaft nicht aus. Nun hat Michael Herrmann erklärt, dass er die Sache ruhen lassen will.

In einer Pressemeldung nimmt Hermanns Anwalt, der Landsberger Joachim Feller, zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft Augsburg Stellung. Zudem erklärt er, dass Michael Herrmann die Entscheidung respektiert, auch wenn er anderer Auffassung ist. „Herr Herrmann hat sich über Jahre der Öffentlichkeit ausgesetzt. Dies findet hiermit sein Ende“, heißt es in der Mitteilung.

Ende November vergangenen Jahres hatte Joachim Feller der Staatsanwaltschaft eine Reihe von Indizien präsentiert, die auf einen anderen Täterkreis als den in diesem Verfahren bereits verurteilten Werner Mazurek hinwiesen. Wie berichtet, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit, dass von der Einleitung von Ermittlungen abgesehen würde. Für sie reichen die Hinweise, die Herrmann eingereicht hat, nicht aus, um neue Ermittlungen anzustellen oder gar das Strafverfahren wieder aufzunehmen. Es bleibe auch dabei, dass die Tat nicht als Mord gilt, sondern als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge. Die Tat wäre heute also verjährt.

Fall Ursula Herrmann: Zeuge war nicht glaubwürdig

Dieser Auffassung treten Herrmann und Feller entschieden entgegengetreten. „Die Indizien, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Werner Mazurek führten, sind nach heutigem Kenntnisstand erschüttert.“ Das rechtskräftige Urteil basiere auf der Annahme, dass ein bei Mazurek gefundenes Tonbandgerät Tatmittel war. Dies sei nach heutigen technischen und physikalischen Erkenntnissen nicht mehr vertretbar. Weiter basiere das Urteil auf Angaben eines Zeugen, der zum Zeitpunkt des Strafverfahrens bereits verstorben war und dessen Glaubwürdigkeit durch die damals mit dem Fall betrauten Leiter der Sonderkommission Ursula Herrmann in Frage gestellt worden war.

Die nunmehr der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellten Indizien hingegen bieten laut Feller in ihrem Gesamtgefüge eine ausreichende Grundlage, einen Anfangsverdacht in Richtung eines anderen Täterkreises zu begründen. Aus Sicht des damaligen Nebenklägers seien diese Indizien umfangreicher und stärker, als die damals zur Verurteilung führenden Indizien.

Ursula Herrmann wurde wohl mit Lachgas betäubt

Soweit die Staatsanwaltschaft von einem Verfahrenshindernis der Verjährung ausgeht und sich dabei auf die damaligen Feststellungen des rechtsmedizinischen Gutachters beruft, ist dies nicht nachvollziehbar, schreibt Joachim Feller. In dem Urteil gegen Mazurek sei ausgeführt worden, das nach den übereinstimmenden Ausführungen des Sachverständigen die Umstände in ihrer Gesamtschau die Vermutung nahelegen würden, das Kind sei möglicherweise in betäubten Zustand in die Kiste verbracht worden.

Als Substanz für die Betäubung käme Lachgas in Betracht. Hierfür spräche, dass bei der Obduktion des Mädchens festgestellt worden war, dass ein deutlich erhöhter Hirndruck vorlag, der auf die Wirkung von Lachgas hinweisen würde. „Insoweit ist eine Qualifikation der Tat als Mord nicht abwegig. Verjährung wäre dann nicht eingetreten“, teilt Joachim Feller mit.

