Apfeldorf

11:03 Uhr

Kritik an Plänen für Solarpark in Apfeldorf

Plus In Apfeldorfhausen soll eine Fotovoltaikanlage gebaut werden. Bei der Bürgerversammlung wird Unmut am Standort laut. Was Rathauschef Gerhard Schmid dazu sagt.

Von Christian Mühlhause

Der interessanteste Teil bei Bürgerversammlungen ist meist die Aussprache, wenn Bürger ihre Anliegen und Bedenken vortragen. In Apfeldorf – es kamen etwa 130 Gäste in die Mehrzweckhalle – sorgte der geplante Standort für die Freiflächenfotovoltaikanlage in Apfeldorfhausen für eine kontroverse Diskussion. Bürgermeister Gerhard Schmid nahm dazu ebenso Stellung wie zu neuen Entwicklungen beim Standort des neuen Feuerwehrhauses und dem Zeitdruck beim Dorfgemeinschaftshaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen