Bäder im Kreis Landsberg: Ein wertvolles Freizeitangebot

Plus Es ist erfreulich, dass die Arbeiten am neuen Warmfreibad in Greifenberg zügig voranschreiten. Das Defizit in der Bäderbilanz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Freibäder im Landkreis Landsberg wertvolle Freizeitstätten sind, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Es sind erfreuliche Nachrichten aus Greifenberg: Die Arbeiten am neuen Warmfreibad schreiten zügig voran. Wie es aktuell aussieht, könnte es dort noch in diesem Sommer mit dem Badebetrieb losgehen. Auch wenn die Bäderbilanz des Landkreises ein dickes Defizit aufweist: Die Freizeiteinrichtungen sind wichtig für unsere Lebensqualität – und für die Kinder. Obwohl der Mai vor der Tür steht, scheint die Badesaison gefühlt noch in weiter Ferne zu liegen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden das Landsberger Inselbad, das Lechtalbad in Kaufering und das Thaininger Sommerbad den Saisonstart wieder nach hinten verschieben müssen. Es ist aber richtig, dass die Vorbereitungen trotzdem auf Hochtouren laufen. Denn zahlreiche Menschen lechzen danach, endlich wieder schwimmen gehen zu können. Freibäder sind auch Lernstätten Freibäder sind außerdem nicht nur Sport-, sondern auch Lernstätten: Viele Kinder freuen sich darauf, in diesem Jahr schwimmen zu lernen. In einem See ist das zu gefährlich. Das satte Defizit in der Bäderbilanz des Landkreises ist schmerzhaft. Allerdings darf es nicht über die Bedeutung der Bäder hinwegtäuschen. Zumal nach Corona sicher wieder bessere Zeiten kommen. Lesen Sie dazu auch: Kann ab August im Greifenberger Bad geschwommen werden?

