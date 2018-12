08:36 Uhr

Bahnstreik bremst Zugpassagiere aus

Der EVG-Streik sorgt am Montagmorgen für erheblich Wartezeit für die Pendler am Geltendorfer Bahnhof.

In Geltendorf müssen viel Fahrgäste Stunden ausharren, bis es Richtung München weitergeht. Die ersten Züge fahren jetzt wieder.

Von Stephanie Millonig

„Ein Sch...tag“. Ernst Hess aus Stöttwang steht um halb sieben Uhr am Bahnhof Geltendorf. Um 5.32 Uhr ist er mit dem Alex in Buchloe losgefahren und nun hier in Geltendorf gestrandet – einer der Betroffenen vom bundesweiten Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft. Das Landsberger Tagblatt war heute Morgen am Geltendorfer Bahnhof und hat mit Passagieren gesprochen.

In den Nachrichten hatte Bernd Hess schon gestern Nacht von dem Streik gehört und sich morgens übers Internet informiert. „Da wurde angezeigt, dass der Zug um 5.32 Uhr fährt.“ Es handelt sich um einen Alex der Länderbahn, deren Lokführer nicht im Streik sind. Da aber auch die DB Netz bestreikt wird und damit auch Fahrdienstleiter ihre Arbeit niederlegen, trifft es auch die Länderbahn und die Bayerische Regiobahn (BRB), die die Ammerseebahn und neuerdings auch die Strecke Landsberg-Augsburg betreiben.

Dann vielleicht doch besser mit dem Auto

„Es gab keine Informationen, ich bin ganz normal eingestiegen“, sagt Ernst Hess, „in Geltendorf mussten wir raus“. Als die eigentliche Sauerei empfindet er, „dass sie uns in Buchloe haben einsteigen lassen“. Ihm bleibt hier in Geltendorf nicht einmal die Möglichkeit, auf’s Auto umzusteigen. Will er sich darüber später beschweren? Nach 16 Jahren Erfahrung als Bahnpendler mit eingefrorenen Weichen, blockierten Türen und Baustellen, hat er wenig Hoffnungen, dass auf eine Beschwerde reagiert wird. „Man kann nicht damit rechnen, pünktlich zu kommen, überlegt sich mittlerweile grundsätzlich auf das Auto umzusteigen.

„Wir schauen mal, wie wir weiterkommen“, sagen Roland Hirschmann und Uwe Fromm. Die beiden Männer aus Prittriching bilden eine Fahrgemeinschaft und pendeln gemeinsam nach München. Roland Hirschmann findet den Streik ärgerlich, hat aber auch Verständnis für die Streikenden. Kein Verständnis haben die beiden für die Gebühren, die jetzt am Bahnparkplatz-Nord in Geltendorf verlangt wird. In Fromms Familie fahren drei Personen mit dem Pkw nach Geltendorf: „Das sind insgesamt 66 Euro pro Person“, kritisiert er. Man zahle ja schon die Bahnfahrkarte, führen beide an.

Auch Verständnis für die Streikenden

„Ich sitze seit einer Stunde in der S-Bahn“, sagt Mario Winkler aus Schwifting. Die S-Bahn um 7.18 Uhr sei im Fahrplan nicht gestrichen gewesen. Er will es jetzt doch mit dem Auto probieren, schließlich muss er nur nach Fürstenfeldbruck“. Auf den Bahnsteigen stehen verunsicherte Passagiere, die schwer verständlichen Durchsagen besagen nur das eine: Bis 9 Uhr wird gestreikt. „Ich hab gehofft, dass etwas geht, sagt Marie Leitenstorfer, die zur Arbeit fahren will. Auch sie hat ein gewisses Verständnis für die Streikenden.

Viele sind wieder ins Auto gestiegen, die Parkplätze am Bahnhof sind fast leer. Doch auch auf der Autobahn erwartet die Pendler Wartezeit und Staus. Um 9.25 fährt der erste Regiozug der Deutschen Bahn von Geltendorf Richtung München los, wie der Geltendorfer LT-Mitarbeiter Alwin Reiter vom Bahnhof mitteilt.

