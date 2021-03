vor 18 Min.

Bekannte Gesichter beim Snowdance-Casting in Landsberg

Plus Es gibt einen neuen Wettbewerb beim Landsberger Filmfestival. Die Teilnehmer sind aus beliebten Produktionen wie „Sturm der Liebe“ bekannt - oder aus einer preisgekrönten Netflix-Serie.

Von Dominik Stenzel

Es rührte sich endlich wieder etwas im Landsberger Stadttheater – wenn auch das Publikum fehlte: Im Rahmen des Snowdance-Filmfestivals fand am Freitag erstmals der Casting-Wettbewerb „Snowdance Top 13“ statt. 13 Schauspieler, manche von ihnen aus beliebten Fernsehproduktionen wie „Sturm der Liebe“ bekannt, zeigten auf der Bühne ihr Können: Mal laut, mal leise, es wurde gelacht, geweint und gesungen. Welcher Auftritt die Jury am meisten überzeugte und wieso sich Festivalchef Tom Bohn im Anschluss gerührt zeigte.

Rund 200 Schauspieler hatten sich auf den Casting-Aufruf des Snowdance-Teams gemeldet – 13 von ihnen schafften es in die Endauswahl und durften im Landsberger Stadttheater vor den Augen der Jury performen, die unter anderem aus dem Landsberger Regisseur Bohn, Castingleiterin Beate Maes und dem erfolgreichen Caster Uwe Bünker bestand. Die Teilnehmer wurden einzeln nacheinander in den Saal geholt und hatten auf der Bühne anschließend drei Minuten Zeit, die Experten mit ihren Darbietungen zu überzeugen. Danach setzte – da wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer ins Stadttheater durften – Applaus vom Band ein.

Der Applaus im Stadttheater kommt vom Band

Gut möglich, dass der Beifall mit Publikum noch um einiges lauter ausgefallen wäre. Denn die Schauspieler setzten sich ganz unterschiedlich mit dem Motto „Lebenswert – Schock“ auseinander – in 50 sehr unterhaltsamen Minuten glich kein Auftritt dem anderen. Jennifer Siemann, die ab 2019 in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ die Rolle des Zimmermädchens Lucy Ehrlinger verkörperte und vor Kurzem ausstieg, setzte voll und ganz auf Humor: Einer ihrer Songs, der durch die Serie bekannt wurde, sei nur 30-mal heruntergeladen worden. Das liege wohl daran, dass die Zielgruppe der Telenovela „so etwas Neuartiges wie das Internet“ nicht kenne.

Julia Alsheimer gewann am Ende den neuen Snowdance-Wettbewerb. Bild: Julian Leitenstorfer

Gegenüber dem LT sagte die 30-Jährige, sie wolle durch das Snowdance-Casting vor allem Filmemacher darauf aufmerksam machen, dass sie aktuell verfügbar sei. „Wenn man ein oder zwei Jahre in einer Serie war, wissen viele gar nicht, dass man wieder frei ist“, so Siemann, die in Köln lebt. Außerdem sei es einfach toll, mal wieder auf einer Bühne stehen zu dürfen. Nicolo Pasetti aus Berlin kam in seinen drei Minuten ganz ohne Worte aus. In einem imaginären Wohnzimmer jagte er einem ebenso imaginären Ungeziefer hinterher.

Die große Bühne steht beim Wettbewerb in Landsberg nur für drei Minuten zur Verfügung

Pasetti hat bereits in internationalen Produktionen mitgewirkt, beispielsweise in der erfolgreichen Netflix-Serie „Das Damengambit“. Erst vor zwei Tagen sei er extra für das Casting aus dem italienischen Bari angereist, wo er für Dreharbeiten weilte. In Landsberg sei er bereits zuvor im Rahmen des Snowdance-Festivals zu Gast gewesen. „Die Stadt hat ihren Charme, der durch das frühlingshafte Wetter noch besser herauskommt“, sagte Pasetti dem LT. „Aktuell ist es hier sogar wärmer als in Bari.“

Bei der abendlichen Liveshow im Landsberger Olympia Filmtheater zeigte sich Tom Bohn nach dem erstmals in dieser Form stattfindenden Schauspielcasting begeistert. „Ich bin sehr gerührt, dass ich wieder im Theater sitzen und live sehen konnte, wie sich wirklich tolle Schauspieler auf der Bühne Mühe gegeben haben, das Publikum zu unterhalten, auch wenn es einfach nur die Jury war.“

Zuvor hatte sich das Fachgremium auf die drei besten Darbietungen geeinigt – jene Schauspieler durften im Olympia Filmtheater noch einmal auftreten und so auch die Zuschauer, die im Livestream dabei waren, überzeugen. Thore Jarosch aus Erlangen sprach darüber, wie er in 41 Jahren gerne auf sein Leben zurückblicken würde. Gitta Witzel (Berlin) schlüpfte in die Rolle einer Gefängnisinsassin, die als 13-Jährige bei einem Ausflug von ihrem Lehrer sexuell belästigt wurde.

Die Nachrückerin gewinnt am Ende

Und Julia Alsheimer, die ebenfalls aus Berlin kommt, spielte auf humorvolle Weise ein verzweifeltes und tränenreiches Telefongespräch mit ihrer Familie nach, in dem sie ihren Liebsten mitteilte, dass sie als Nachrückerin zum Snowdance-Casting eingeladen worden ist, nun aber überhaupt keine Ahnung habe, was sie dort aufführen solle.

Auch „Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl, der wegen Dreharbeiten nicht in Landsberg sein konnte, war am Abend per Video zugeschaltet und begutachtete die Vorstellungen der drei Finalisten. Julia Alsheimer überzeugte ihn und die weiteren Jury-Mitglieder am meisten: Am Samstag wurde sie bei der Snow-dance-Preisverleihung als Siegerin des Schauspielwettbewerbs gekürt und durfte sich auch über einen Geldpreis freuen. "

Lesen Sie auch den Kommentar: Landsberg: Unterhaltung tut gut - gerade in Corona-Zeiten

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen