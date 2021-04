Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg über 100

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt über 100. Wann die Notbremse gezogen werden könnte.

Auf 107,2 ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Gründonnerstag gestiegen. Am Vortag lag diese Zahl, die angibt, wie viele Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner in den vorangegangenen sieben Tagen gemeldet wurden, noch bei 93,1. Allerdings hatte sich auch in den Tagen zuvor schon ein ansteigender Trend abgezeichnet. Und so könnte es durchaus sein, dass auch im Landkreis Landsberg die Notbremse gezogen werden muss.

Notbremse hätte drastische Auswirkungen

Sollte der Inzidenzwert auch am Karfreitag und am Ostersamstag über 100 liegen, gelten ab Ostermontag verschärfte Corona-Auflagen. Das hat Auswirkungen auf das private wie das öffentliche Leben. Denn die Notbremse bedeutet, dass sich dann nur noch der eigene Haushalt mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen darf, und dass der Einzelhandel, mit Ausnahme von Supermärkten, Baumärkten oder Drogerien, schließen müsste. Allerdings dürften die Einzelhandel Click & Collect anbieten, teilt das Landratsamt mit. Auch Museen müssten wieder schließen. Sport ist dann nur noch mit den im eigenen Haushalt lebenden und einer weiteren Person möglich. Außerdem würde im Landkreis Landsberg wieder eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr gelten.

3300 Infizierte und 61 Todesfälle

Laut RKI haben sich seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr im Landkreis Landsberg 3300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, das sind 35 mehr als noch am Vortag. 61 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat der Landkreis Landsberg zu beklagen. Am Donnerstag befinden sich 175 positiv Getestete in Quarantäne, dazu kommen 674 Kontaktpersonen, die ebenfalls zu Hause bleiben müssen.

Am Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt aktuell sechs Covid-19-Patienten behandelt. Zwei davon befinden sich auf der Intensivstation, ein Patient muss beatmet werden.

Nach Angaben des Landratsamts haben bislang 13.107 Landkreisbürger eine Erstimpfung erhalten. 6.022 Personen sind bereits ein zweites Mal geimpft worden.

