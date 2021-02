vor 22 Min.

Corona: Wieder mehr Infizierte im Landkreis

Während die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Landsberg leicht steigt, sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder.

Von Frauke Vangierdegom

Die Zahl derer, die sich aufgrund einer Corona-Infektion im Landkreis Landsberg in Quarantäne aufhalten müssen, ist von Mittwoch auf Donnerstag angestiegen. Waren es laut Landratsamt Landsberg am Mittwoch noch 112 Personen, vermeldet das Amt am Donnerstag, dass 120 positiv getestete in Quarantäne sind. Dazu kommen 182 Kontaktpersonen 1 (am Mittwoch waren es noch 198).

Rund 2661 Infizierte sind wieder gesund

Insgesamt haben sich demnach seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Landsberg 2818 Bürger mit dem Virus infiziert, rund 2661 davon sind mittlerweile wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt laut Pressemitteilung bei 37.

Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 80

Trotzdem ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken und liegt jetzt bei 79,8. Am Mittwoch lag dieser Wert noch bei 85,6. Im Klinikum Landsberg müssen nach Angaben des Landratsamts 16 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt werden. Damit ist die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum um eine gestiegen. 14 befinden sich auf der Normalstation, zwei müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

