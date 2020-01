Dem prügelndem Eishockey-Fan droht Hausverbot beim HC Landsberg

Plus Nach dem Eishockeyspiel des HC Landsberg gegen Peißenberg kam es zu einer Prügelei. Ein Täter wurde ermittelt. Jetzt beschäftigt sich auch der Vorstand der Riverkings mit dem Fall.

Zu einem unschönen Zwischenfall kam es nach dem letzten Bayernliga-Vorrundenspiel des HC Landsberg gegen den TSV Peißenberg: Nach Angaben der Polizei prügelten vier Personen auf einen Peißenberger Fan ein, der dabei leicht verletzt wurde. „So etwas geht natürlich gar nicht“, kommentiert Joachim Simon, Pressesprecher des HC Landsberg, diesen Vorfall. Bei der nächsten Vorstandssitzung des HC Landsberg werde man sich auch mit diesem Zwischenfall beschäftigen. Was dem mutmaßlichen Täter jetzt droht.

Bislang kannte Simon den Vorfall nur aus der Berichterstattung im Landsberger Tagblatt. „Es hat sich anscheinend auf dem Parkplatz auf der Bossewiese abgespielt“, sagt er gegenüber dem LT. „Da haben wir keinen Zugriff mehr.“ Auf dem Parkplatz vor der Eishalle und in der Halle selbst sorgt der Ordnungsdienst für Sicherheit.

Die Dauer hängt von der Schwere des Vergehens ab

Die Polizei hat als Hauptverdächtigen einen 23-Jährigen aus Buchloe ermittelt. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Über die weiteren mutmaßlichen Täter ist derzeit nichts bekannt. Ob die Beteiligten zur aktiven Fanszene der Riverkings gehören, ist bislang unklar. Jedenfalls droht dem 23-Jährigen nun ein Hausverbot des Vereins. „Das kann zwischen vier Wochen und lebenslänglich sein“, sagt Simon. Festgelegt würde dies mit einem Vorstandsbeschluss. In dem aktuellen Fall geht er aber davon aus, dass man hart durchgreifen werde: „So etwas können wir als Verein nicht tolerieren. Wir verurteilen den Vorfall aufs Schärfste.“

Gleichzeitig bricht Simon aber auch eine Lanze für die HCL-Fans: „In den vergangenen fünf Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass HCL-Fans in eine Körperverletzung verwickelt gewesen wären.“ Es habe mal einen Zwischenfall in der Eishalle gegeben, „aber das war eine Ohrfeige und hatte mit den Fans an sich nichts zu tun“.

Der Verein verurteilt den Vorfall aufs Schärfste

Ein Hausverbot kann der HC Landsberg gegen Personen aussprechen, die im Stadion randalieren, jemanden bedrohen oder sich vereinsschädigend verhalten. Die Dauer des Stadionverbots hänge von der Schwere des Vergehens ab. In diesem Fall aber „ist es mit vier Wochen sicher nicht getan“, so Simon – man werde ein solches Verhalten nicht einreißen lassen.

