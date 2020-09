vor 16 Min.

Der Firmensitz von Amberg Bau platzt bereits aus allen Nähten

Plus Vor rund drei Jahren hat sich das Amberg Bau im Fuchstaler Gewerbegebiet angesiedelt. Doch schon jetzt wird es dort eng. Geschäftsführer Norbert Kees nennt die Gründe.

Von Dominik Stenzel

Das Handwerk gilt als Kernstück der deutschen Wirtschaft. In der Region gibt es viele Betriebe, die Arbeitsplätze vor Ort schaffen und auf interessante Firmengeschichten zurückblicken können. In unserer Serie wollen wir einige Handwerksbetriebe aus dem Landkreis Landsberg vorstellen. Heute: Das Bauunternehmen Amberg Bau aus Fuchstal.

Fuchstal Über zu wenig Arbeit kann sich das Fuchstaler Unternehmen Amberg Bau auch in der Corona-Krise nicht beklagen. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Geschäftsführer Norbert Kees, ein Ende des „Bau-Booms“ in seinen Augen noch nicht in Sicht: „Viele Menschen wollen auch weiterhin in etwas Solides investieren – das sogenannte Betongold hat selten einen Wertverlust.“ Was dem 53-Jährigen momentan größere Sorgen bereitet: Seine Firma hat mit einem akuten Platzproblem zu kämpfen. Erst 2017 zog Amberg Bau von der Bahnhofstraße in Leeder ins Fuchstaler Gewerbegebiet. Doch schon jetzt platzt der Neubau aus allen Nähten. Norbert Kees nennt die Gründe und verrät, weshalb sich Amberg Bau von vielen anderen Bauunternehmen aus seiner Sicht abhebt.

Amberg Bau realisiert Bauprojekte in der Region - wie dieses Mehrfamilienhaus in Leeder. Bild: Thorsten Jordan

Bereits im Jahr 1935 gründete Kees’ Großvater Philipp Amberg das gleichnamige Geschäft. In der Anfangszeit habe der Maurermeister seinen Unterhalt durch das Streichen von Ställen verdient. „Zunächst war das ein Ein-Mann-Betrieb“, erzählt Kees. Gut 80 Jahre später beschäftigt Amberg Bau rund 40 Mitarbeiter und baut Kees zufolge in den Bereichen Hoch- und Tiefbau „eigentlich alles“. Bei der Umsetzung wolle das Unternehmen seinen Kunden sämtliche Schritte aus einer Hand liefern: von der technischen Zeichnung bis zur Ausführung der Arbeiten. Am Bau sind für die Firma Amberg auch viele ausländische Arbeitskräfte im Einsatz – etwa aus dem Kosovo, Eritrea, Äthiopien oder Syrien. Geschäftsführer Norbert Kees – er ist zugleich Innungsmeister – ist es wichtig, ihnen einen geregelten Job und eine Perspektive zu bieten: „Der Bau ist meiner Meinung nach prädestiniert für Fachkräfte mit wenig Sprachkenntnissen“, sagt er. Vieles funktioniere nach dem Prinzip „sehen, begreifen, selber machen“. Eine Zeit lang habe die Firma auch eine Deutschlehrerin engagiert.

Lange Leidenschaft fürs Bauzeichnen

Als „Herzstück“ des Unternehmens bezeichnet Norbert Kees die Planungsabteilung. Schon sein Vater Hermann Kees, der das Geschäft in den 1980er-Jahren mit Ehefrau Emma übernahm, habe eine Leidenschaft fürs Bauzeichnen gehegt. „Das war damals enorm zweitaufwendig. Er hat seine Wochenenden und Abende geopfert“, sagt Norbert Kees. Noch heute bewahrt der 53-Jährige einige der alten Skizzen in Kartonkisten auf. Die gelblichen Papierrollen wirken wie Relikte – heute läuft vieles digital ab. Bei Amberg Bau werden die Planungsentwürfe mithilfe eines 3D-Druckers maßstabsgetreu visualisiert.

Norbert Kees mit einer alten Bauskizze. Bild: Thorsten Jordan

Vor rund 25 Jahren übernahm der Bau-Ingenieur die Leitung des Baugeschäfts. Von einem Bau-Boom konnte zu jener Zeit noch keine Rede sein. „Wir mussten zeitweise auch Personal abbauen“, sagt Kees. Außerdem habe sich das Unternehmen auf kleinere Arbeiten wie die Sanierung von Häusern fokussiert. „So richtig bergauf ging es für uns erst in den zurückliegenden zehn Jahren.“ Lange war das Baugeschäft an der Bahnhofsstraße in Leeder zu Hause. „Mit der Zeit hat uns dort aber das Wohngebiet eingeholt“, sagt Norbert Kees. Vor rund drei Jahren folgte schließlich der Umzug ins Fuchstaler Gewerbegebiet.

Müllentsorgung sorgt für Probleme

Die neue, rund 2800 Quadratmeter große Firmenzentrale ist kaum zu übersehen. Auf dem Pultdach ist eine große Fotovoltaik-Anlage installiert, die Strom für das Heiz- und Kühlsystem liefert. An der gegenüberliegenden Seite ragt das zweite Stockwerk ein gutes Stück über die beiden darunter liegenden hinaus – der verfügbare Platz sollte möglichst effizient genutzt werden. „Es ist ein Zweckbau“, sagt Norbert Kees. „Ich glaube, der ist uns auch ganz gut gelungen.“

Und doch treibt ihn am neuen Standort ein großes Problem um: Schon jetzt, rund drei Jahre nach dem Umzug, ist Amberg Bau der Firmenzentrale entwachsen. Wegen der guten Auftragslage sei die Firma in den vergangenen Jahren gewachsen, sagt Norbert Kees. Außerdem gebe es immer strengere Vorschriften im Bereich Abfallentsorgung: „Bei uns geht inzwischen enorm viel Platz für die Mülltrennung drauf. Das habe ich bei der Planung nicht so auf dem Radar gehabt.“

Eine Lösung ist laut Kees momentan nicht in Sicht. Den Firmensitz weiter auszubauen, sei nicht möglich. Zudem liege in Fuchstal der Fokus generell auf der Schaffung von neuem Wohnraum: „Von der Gemeinde werden zwar viele Wohngebiete ausgewiesen, aber kein Gewerbegebiet.“

