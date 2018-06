vor 35 Min.

Die Fankurve sang „Adio Mexiko“

Am Sonntag steigt die deutsche Fußballnationalmannschaft in das Turnier in Russland ein.LT-Redakteur Thomas Wunder hat ganz besondere WM-Erinnerungen an 1998.

Von Thomas Wunder

Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag startet die Deutsche Nationalmannschaft gegen Mexiko in die WM. Vier Wochen lang wird der Fußball den Tagesablauf vieler Menschen bestimmen. Einer Weltmeisterschaft kommt man nur schwer aus. Und so verbindet wohl jeder Erinnerungen mit besonderen WM-Erlebnissen - egal, ob als leidenschaftlicher Fan oder eher uninteressierter Zaungast. Welche WM-Erinnerungen die Redakteure des Landsberger Tagblatts haben, darüber werden wir in den nächsten Wochen in loser Reihenfolge berichten. Den Anfang macht Thomas Wunder, der im Sommer 1998 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich unter anderem die Achtelfinalpartie Deutschland gegen Mexiko live im Stadion erlebte.

Langsam beginnt es, das WM-Fieber. Testspiele und Berichte aus dem Vorbereitungslager hauen mich nicht vom Hocker. Daraus Rückschlüsse auf den Turnierverlauf zu treffen, macht keinen Sinn, das lehrt die Erfahrung. Ist ja nicht meine erste WM als Zuschauer. Zum ersten Mal so richtig mitgefiebert habe ich 1982, als sich die deutsche Mannschaft in Spanien bis ins Finale rumpelte. Das Halbfinal-Drama von Sevilla, als die Elf von Jupp Derwall im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewann, durfte ich nicht vor dem Fernsehen verfolgen. Zu spät, am nächsten Tag war ja Schule. Das Finale, das Deutschland gegen Italien verlor, dann schon.

Die Buben dürfen am Sonntag länger aufbleiben

In Erinnerung an die WM 1982 habe ich vor wenigen Wochen mein Panini-Album hervorgeholt. Aufreißen, abziehen, einkleben – so lautete auch bei mir das Motto, als ich vor 36 Jahren die Aufkleber mit den Konterfeis der Nationalspieler aller teilnehmenden Mannschaften sammelte. Am Ende hat mein Vater so manches Sammelbild nachbestellen müssen, damit ich zufrieden war. Jetzt ist das Album komplett, das heißt: fast. Ein Bildchen fehlt. Das von Oleg Blochin. Der Ukrainer spielte damals für die UdSSR und galt vor allem Ende der 1970er-Jahre als dribbelstarker Stürmer. Das war Georg Willbiller seinerzeit aus Igling auch, was ihm den Spitznamen „Oleg“ einbrachte. Auch ich durfte mit ihm in Igling spielen, und irgendwann, muss ich ihm das Sammelbild geschenkt haben.

Auch heute noch gibt es solche Sammelbilder. Aufreißen gilt immer noch, abziehen und einkleben aber nicht mehr bei allen. Die Kärtchen einer Supermarktkette mit den deutschen Nationalspielern sind aus Plastik und werden in einem Rahmen eingeklickt. Woher ich das weiß? Meine Söhne sammeln, und mit ihnen Oma und Opas, Freunde und Kollegen. Besonders begehrt sind die „Glitzis“, Sammelkärtchen mit glitzerndem Hintergrund. Die gab es in meinem Panini Album nicht, weswegen es für meine Buben auch nicht so interessant ist.

Die Mexikaner blasen Trübsal

Interessant wird es aber am Sonntag. Da dürfen Xaver und Leander mit dem Papa Fußball schauen. Deutschland gegen Mexiko, da werden Erinnerungen an die WM 1998 in Frankreich wach. Mit zwei Freunden und einem alten Volkswagen LT 28 ging es nach Südfrankreich. Vier Spiele konnten wir live sehen, Eintrittskarten gab es damals noch auf dem Schwarzmarkt. Den Auftakt machte Japan gegen Jamaika in Lyon, danach das Achtelfinale zwischen Italien und Norwegen in Marseille. Ganz nebenbei machten wir noch Urlaub. Eine schöne Zeit.

In Montpellier waren wir dann Zeugen eines deutschen Kraftakts. Bis zur 76. Minute lag die Elf von Berti Vogts gegen Mexiko hinten, ehe Jürgen Klinsmann traf. Der Siegtreffer bei Temperaturen jenseits der 30 Grad gelang Oliver Bierhoff kurz vor Schluss. Wir litten und schwitzen auf der Tribüne mit. Sie war nicht überdacht und wir saßen direkt in der Sonne. Der Jubel war groß, und am Ende sang die komplette deutsche Fankurve „Adio, adio Mexiko. Ihr fahrt nach Hause, wir bleiben hier.“ Die Mexikaner, die zuvor in der Stadt für deutlich mehr Stimmung gesorgt hatten, waren traurig, wir ausgelassen.

Allein unter Holländern

Nach dem nächsten Spiel mussten die Deutschen nach Hause fahren. Das 0:3 gegen Kroatien im Viertelfinale bedeutete das Aus. Das Spiel sahen wir in einer Kneipe, die beste Partie der Weltmeisterschaft, das 2:1 der Holländer gegen Argentinien in Marseille, dafür live im Stadion. Ich saß allein unter Holländern, war aber mindestens so begeistert vom entscheidenden Treffer von Dennis Bergkamp. Dieses Traumtor erzielte er praktisch vor meiner Nase. Eine Erinnerung von vielen an die WM in Frankreich.

Themen Folgen