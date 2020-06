vor 5 Min.

Die Kultur kehrt zurück

Petra Gahlmann ist eine von fünf Künstler, die derzeit in der Landsberger Säulenhalle unter dem Motto „Erwachen 2020“ ausstellen.

In der Landsberger Säulenhalle zeigen fünf Künstler ihre Werke

Von Romi Löbhard

Dass in der Säulenhalle neben dem Landsberger Stadttheater „richtig“ ausgestellt wurde, scheint eine ganze Ewigkeit her zu sein. Jetzt öffnete die städtische Galerie mit der schönen Gewölbedecke und dem einmaligen Flair nach wochenlangen Corona-Einschränkungen erstmals wieder für eine Schau. Deren Titel „Erwachen 2020“ ist wie gemalt: Langsam erwacht wieder kulturelles Leben in der Stadt – Zeit wurde es.

Für „Erwachen 2020“ haben sich fünf überwiegend in München und Umgebung lebende Künstler zusammengefunden. Gemeinsamkeit ist die Herkunft vornehmlich aus östlichen Staaten ( Russland, Ukraine, Polen). Unterschiede gibt es bereits bei der Art, wie die zur Schau gestellten Bilder entstanden. Den Besucher erwarten Fotografien (Valerij Sluscenkov) – teilweise im Original, aber auch computergrafisch verändert –, die die Reisesehnsucht wecken. Ein nur von Geistern bevölkertes Venedig, eine nackte Nixe am felsigen, leeren Strand – wenn das nicht lockt.

Öl hat Nikolai Taidakov für seine abstrakten Arbeiten verwendet. Wenig Farbgemisch, geometrische Formen, die sich zu weiten versuchen – Taidakovs Arbeiten sind wie ein Kontrapunkt zu den an der gegenüberliegenden Seite gehängten Bildern. Auch Petra Gahlmann verwendet vornehmlich Öl, sie hat mit dem Werkstoff aber vor allem Figürliches wie ein aus unendlicher Ferne auftauchendes rotes Pferd festgehalten. Darstellungen können aber auch durchaus böse sein, etwa wenn eine Katzenmutter ein Küken fängt, um ihr Junges zu füttern.

Svetlana Dietz spielt mit dem Licht. Die Geburt der Venus, erste durch ein Fenster einfallende Sonnenstrahlen, Morgendämmerung: Sie hat das Ausstellungsthema zu ihrem ureigenen gemacht. Beginnen wird der Besucher seinen Rundgang durch die Ausstellung sicher bei Soja Kamenskaja. Die Malerin stellt eine Fülle ihrer Werke aus. Dabei sind neben vielem anderen Blüten in malerischer Schönheit, Tiere, die einem geradewegs in die Augen schauen. Bezeichnend für sie ist eine gewisse Romantik, die in den Bildern steckt. (löbh)

in der Säulenhalle neben dem Stadttheater Landsberg mit Arbeiten von fünf Künstlern ist noch bis einschließlich Sonntag 21. Juni täglich von 12 bis 19 Uhr zu besichtigen.

