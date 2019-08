vor 5 Min.

„Die Partei“ und die hohe Kunst des Sowohl-als-auch

Bei einem Treffen in Dießen wird ein Kreisvorstand gewählt. Der Musiker Michael Lutzeier ist neuer Vorsitzender. Was die Satirefreunde lokal fordern.

Von Stephanie Millonig

Die Satirepartei „Die Partei“ hat an Mariä Himmelfahrt einen neuen Kreisvorstand gewählt: Vorsitzender ist der Dießener Musiker Michael Lutzeier, sein Stellvertreter der Kinsauer Gemeinderat Christoph Raab und Schatzmeister Oliver Böhm aus dem Dießener Ortsteil St. Georgen. „Wir wollen aktiv weiterträumen“, sagte Michael Lutzeier bei einem Treffen, zu dem sich inklusive Presse und drei Parteimitgliedern aus München 22 Gäste eingefunden haben.

Auf der Suche nach dem Transgenderkandidaten

Wie wird sich „Die Partei“ im Landkreis zur Kommunalwahl 2020 aufstellen? Darauf haben Lutzeier und seine Mitstreiter aktuell noch keine Antwort. Aber: „Landrat ist drin“, heißt es in der Runde. Will „Die Partei“ in der Marktgemeinde einen siebten Bürgermeisterkandidaten präsentieren? „Nur einen Transgenderkandidaten mit Migrationshintergrund – wir würden aber wahrscheinlich auch jeden anderen nehmen“, sagt Michael Lutzeier. In diesem Stil, zwischen satirischem Humor und Ernst, geht es die nächste Stunde weiter.

Konkrete politische Erfahrung hat Christoph Raab aus Kinsau, der dort über eine Wählerliste in den Gemeinderat nachgerückt ist. Kinsau zählt mit 3,6 Prozent Stimmen für „Die Partei“ zu den örtlichen Hochburgen.

Neben den allgemeinen Forderungen wie „Gehälter an Körbchengröße anpassen“, beschäftigen sich die hiesigen Mitglieder auch mit lokalen Themen: „Abschaffung der Realsatire in Stadt- und Gemeinderäten im Landkreis“ oder „24 Stunden Bademützenpflicht für die Befürworter des Polizeistegs in Holzhausen“.

Die Birkenallee soll nur den Radlern gehören

Näher an der Realität ist eine andere Forderung, die schon im politischen Gespräch war: Die Birkenallee von Dießen nach Fischen solle zur Radfahrstrecke erklärt werden und die Autos an Raisting vorbei geleitet werden. Aus Gründen des Naturschutzes darf entlang der Birkenallee kein straßenbegleitender Radweg gebaut werden. „Säugetiere auf Fahrrädern sind auch schützenswert“, sagt Michael Lutzeier.

„Die Partei“ wurde 2004 von dem Satiriker und Journalisten Martin Sonneborn gemeinsam mit weiteren Redakteuren der Zeitschrift Titanic gegründet. Sonneborn ist immer noch Vorsitzender. Ein Grund, warum „Die Partei“ noch besteht und weiter Aufwind hat, meinen zumindest die Mitglieder vom Bezirk, Markus Wieland und Jerome Sturmes: „Wir sind haben seit 2004 den gleichen Ansprechpartner.“ Mit deutschlandweit rund 40.000 Mitgliedern „sind wir größer als die AfD“.

Moritz Weixler will Oberbürgermeister werden

Der dritte Gast aus München war einst ein Dießener, der nun in seiner neuen Heimat nach einem besonderen Amt strebt: Moritz Weixler ist Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt.

Wie viele „Partei“-Mitglieder gibt es überhaupt im Landkreis? „Unter Hundert“, sagt Lutzeier. Ein paar mehr werden es vielleicht die nächsten Tage, denn Mitgliedsanträge werden bei dem Treffen natürlich auch ausgeteilt.

Themen Folgen