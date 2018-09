19:01 Uhr

Die Sparkasse sorgt wieder für Diskussionen im Kreistag

Der Hauptsitz der Sparkasse Landsberg-Dießen am Hauptplatz in Landsberg.

Die Zusammensetzung des Zweckverbands der Sparkasse lässt im Kreistag die Wogen hochschlagen. Der Landkreis will keinen Sitz hergeben.

Von Gerald Modlinger

Es ist ein Gremium, dessen Existenz die wenigsten kennen dürften, in der jüngsten Kreistagssitzung sorgte die Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Landsberg-Dießen jedoch für großes Aufsehen. Anlass war, ein Antrag der Marktgemeinde Dießen die Zusammensetzung der Versammlung zu ändern. Ein Vorhaben, das wohl keine große Erfolgsaussichten hat. Am Ende wies der Kreistag mit 29:14 Stimmen seine drei Vertreter in der Zweckverbandssammlung an, gegen einen entsprechenden Antrag aus Dießen zu stimmen. Endgültig wird über den Antrag dann im Zweckverband selbst entschieden. Pikant dabei ist: Eine Vertreterin des Landkreises im Zweckverband ist Renate Standfest (GAL), die auf der Seite der Dießener ist.

Die Schnittstelle zur Politik

In einem öffentlich-rechtliches Institut kann auch die örtliche Politik mitreden, so ist es nicht nur im Krankenhaus oder bei den Stadtwerken in Landsberg, sondern auch bei der Sparkasse: Neben dem Vorstand gibt es dort als Kontrollorgan den Verwaltungsrat mit sieben Mitgliedern (darunter fünf Vertretern von Stadt, Markt Dießen und Landkreis und zwei Vertretern der Wirtschaft). Das dritte Gremium und die eigentliche Schnittstelle zur Politik beziehungsweise zu den drei Anteilseignern (Stadt Landsberg mit 50 Prozent Anteil, Markt Dießen mit 30 und der Landkreis mit 20 Prozent) ist der Sparkassen-Zweckverband und dessen zehnköpfige Verbandsversammlung. Die jedoch spiegelt die Anteilsverhältnisse nicht ganz exakt wieder: Die Stadt stellt fünf Verbandsräte, der Landkreis drei und Dießen zwei. Genau das wollen die Dießener nun geändert haben. Sie pochen darauf, dass der Landkreis einen Sitz an Dießen abgibt. Denn, so die Argumentation von Bürgermeister Herbert Kirsch, für diese bislang unproportionale Zusammensetzung habe sich keine Begründung finden lassen.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) hat zumindest eine Vermutung, warum die Zusammensetzung so ist: Man habe damit wohl das Gewicht des Landkreises vergrößern wollen und das sei nachvollziehbar: Denn die Mehrzahl der Filialen liege außerhalb von Landsberg und Dießen, und man müsse doch einräumen, dass „es nicht in unmittelbarem Interesse Dießens oder Landsbergs liege, eine Filiale in Obermeitingen oder Pflugdorf zu erhalten“.

Nicht willkürlich, sondern sachlich

Dr. Manfred Rapp (Freie Wähler) vertrat im Kreistag die Dießener Position: Es gebe zwar keine explizite Vorschrift, wie der Zweckverband zusammengesetzt sein muss. Er dürfe aber nicht willkürlich, sondern müsse nach sachlichen Kriterien gebildet werden, und da stellten etwa die Eigentumsverhältnisse eine Orientierung dar. Die Mehrheit im Kreistag sah freilich keinen Anlass, das Gewicht des Landkreises freiwillig zu reduzieren. Es gehe auch um den Einfluss auf die Aufrechterhaltung von Filialen, meinte Peter Wittmaack (SPD). Eine solche Bedeutung habe die Zweckverbandsversammlung jedoch nicht, machte jedoch Axel Flörke (Landkreis Mitte) klar: „Wir treffen und zwei- oder dreimal im Jahr, und dann wird uns die Bilanz vorgelegt, die vorher schon dreimal geprüft wurde.“

Zuvor hatte Manfred Rapp erklärt, dass die Versammlung „so gut wie keine Kompetenzen hat, die für die Vertretung der Interessen der Landkreisbevölkerung von Bedeutung sind“. Die Entscheidung über die Aufrechterhaltung von Zweigstellen „fallen grundsätzlich in die Kompetenz des Vorstands und nicht einmal des Verwaltungsrats.“ Eine bedeutendere Kompetenz für den Zweckverband ist alle sechs Jahre die Wahl des Verwaltungsrats.

Thurner zeigt sich irritiert

Dr. Albert Thurner (SPD) vermutete hinter dem Dießener Antrag aber ohnehin eine andere Motivation: Er zeigte sich irritiert über eine „seltsame zeitliche Nähe der gescheiterten Fusion“. Diese hatte Bürgermeister Kirsch befürwortet, die Mehrheit des Kreistags aber abgelehnt. Dem Antrag hafte daher ein gewisser „Geschmack“ an, fügte daraufhin Robert Sedlmayr (ÖDP) an. Kirsch wies diese Äußerungen als „Unterstellung“ zurück. Die Unterrepräsentation Dießens im Zweckverband sei schon seit 2008 mehrfach im Gemeinderat angesprochen worden. Man habe das Thema aber offensiv verfolgt, weil es sich im Rahmen bereits damals kursierender Überlegungen für eine Fusion erledigt gehabt hätte.

