vor 58 Min.

Die Wiesengrund-Pläne kommen gut an

Keine „Bundeswehr-Wohnblocksiedlung“ mehr: Wie der neue Entwurf für den Bereich am Landsberger Wiesengrund aussieht und was der Bauausschuss dazu sagt.

Von Gerald Modlinger

„Städtebauliche Hausmannskost“, „Bundeswehr-Wohnblocksiedlung“: Als im Sommer 2018 das neueste Bebauungskonzept für den Wiesengrund an der Schongauer Straße präsentiert wurde, waren die Kommentare aus dem Bauausschuss des Landsberger Stadtrats nicht besonders schmeichelhaft. Am Ende stand damals eine Reihe von Änderungswünschen. Mit diesen hatten sich zwischenzeitlich die Architekten befasst. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses legten sie einen neuen Entwurf vor. Und der kam deutlich besser an.

Seit 2012 geht es um einen Planung für diesen Bereich

Der neue Entwurf könne so weiterverfolgt werden, um dann im Ausschuss zügig noch einmal vorgelegt zu werden, wurde einstimmig beschlossen. „Und ich lege dabei Wert auf das Wort ,zügig’“, machte Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) deutlich, die die Sitzung leitete. Die Wiesengrund-Bebauung hat bekanntlich eine inzwischen mehrjährige Vorgeschichte. Der erste Bebauungsentwurf geht bereits auf das Jahr 2012 zurück. Ein Teil des Gebiets wurde zwar vom Ulrichswerk der Diözese bebaut und wird bereits bewohnt, auf dem städtischen Abschnitt ging aber nichts voran. Ein Verkauf an Investoren kam nicht zustande und seither wird im Stadtrat immer wieder diskutiert, ob die Stadt selbst sozial geförderte Wohnungen errichten soll, oder ob das lieber Investoren oder der neuen staatlichen Wohnungsbaugesellschaft „Bayernheim“ überlassen werden soll.

Die Fläche ist rund 2,4 Hektar groß

Auch die Frage, in welcher Weise der Wiesengrund bebaut werden soll, beschäftigte Stadtrat und Bauausschuss wiederholt. Zuletzt lautete 2018 die Maßgabe des Bauausschusses, aus wirtschaftlichen Gründen die Geschossfläche auf dem 2,4 Hektar großen Gelände deutlich von bislang 13.700 auf 20.000 Quadratmeter zu erhöhen. Wegeführung und Baugestaltung wurden daraufhin stark vereinfacht. Am Ende sah man auf den Skizzen der Planer drei lange Baureihen parallel zur Schongauer Straße, was zu der besagten Assoziation mit einer „Bundeswehr-Wohnblocksiedlung“ führte.

Inzwischen ruderten die Planer aber wieder etwas zurück, die Geschossfläche wurde auf rund 18.000 Quadratmeter verkleinert und der neue Entwurf lasse auch wieder das ursprüngliche räumliche Erscheinungsbild mit gebrochenen Bauzeilen erkennen. „Er verbindet die Qualität des ersten Entwurfs und die Wirtschaftlichkeit“, versicherte Planer Michael Wimmer.

Der Ausschuss wird langsam ungeduldig

Dem hatten die Bauausschussmitglieder nichts entgegenzusetzen. Zwar empfand Wolfgang Neumeier (UBV) die geplanten teilweise bis zu fünf Stockwerke zunächst als zu hoch, er stimmte aber dennoch zu. Dieter Völkel (SPD) wollte sich nicht mehr mit der Gestaltung befassen: „Mich interessiert eigentlich nur eines, nämlich dass die Sache vorwärtsgeht und dafür bin ich bereit, fast jede Kröte zu schlucken.“ Petra Kohler-Ettner (CSU) fand für die unterschiedlichen Gebäudehöhen lobende Worte: „Mir gefällt es absolut.“

Dass bis zu fünf Stockwerke hoch gebaut werden soll, sei „ein Kompromiss, den wir machen müssen, wenn wir Wohnraum schaffen wollen“, hatte zuvor Moritz Hartmann (Grüne) gesagt.

Themen folgen