15:41 Uhr

Dießen: Mann befriedigt sich im Zug vor einer 17-Jährigen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht nach einem Exhibitionisten, der am Samstagabend im Regionalzug von Geltendorf nach Dießen eine 17-Jährige belästigt hat. So wird der Mann beschrieben.

Gegen 22.30 Uhr hatten die Jugendliche und der mutmaßliche Täter in Geltendorf den Zug betreten. Er hatte sich auf die Sitzbank gegenüber gesetzt. Laut Polizei starte der Mann die 17-Jährige an und versuchte, sie in gebrochenem Deutsch anzusprechen. Als die Geschädigte nicht reagierte, holte der Beschuldigte ein Taschentuch heraus, entblößte sein Glied und befriedigte sich selbst. Die Jugendliche flüchtete in den hinteren Teil des Waggons. Der Mann stieg gemeinsam mit der 17-Jährigen in Dießen aus und entfernte sich zielstrebig vom Bahnhof.

Hinweise an die Kripo Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/612-0. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,77 Meter groß, dunklere Haut, glatte, kurze, schwarze Haare mit viel Geld, dicklich. Er trug eine silberfarbene Halskette mit Anhänger und eine große silberne Gürtelschnalle sowie ein graues T-Shirt und eine lange dunkle Hose. (lt)

